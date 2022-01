Criptovalute: ecco quali tenere d'occhio questa settimana

Bitcoin non ha iniziato l'anno in perfetta forma e anche adesso sta segnando un andamento al ribasso. Nonostante ciò, il suo prezzo è particolarmente interessante per chi vuole sfruttare un prossimo rally. Ovviamente non esiste solo la regina delle crypto. Anche altre criptovalute meritano di essere osservate questa settimana. Scopriamo quali sono, e perché potrebbero ispirare l'idea di diversificare i propri investimenti. Grazie a eToro, la piattaforma leader di fiducia per fare trading, avrete tutto sotto controllo.

Le criptovalute da osservare questa settimana

Una nuova settimana è iniziata e, ovviamente, non senza alcune preoccupazioni da parte di chi sta investendo da tempo in Bitcoin e altre criptovalute. Il loro prezzo, in generale, è in costante calo, ma allo stesso tempo, come anticipato, appare vantaggioso da sfruttare qualora il prossimo trend si trasformi in rialzista.

Non è un caso che Bitcoin stia seguendo il mercato azionario fortemente tecnologico, ma è altrettanto vero che la regina delle crypto ha un andamento strettamente indipendente. Sicuramente, le incertezze legate al Covid-19 e alla variante Omicron, così come ai problemi di approvvigionamento non stanno aiutando la crypto a risalire la china. Tuttavia ci sono altre criptovalute che meritano un'attenzione in più per diversificare i propri investimenti.

Primo fra tutti è il token LUNA di Terra, che negli ultimi giorni è stato scambiato in un trend discendente. Ciò ha portato i rialzisti ad acquistarlo sfruttando il prezzo al ribasso. Se gli analisti dovessero avere ragione, e la tendenza di acquisto rimanere invariata, la quotazione potrebbe salire a circa 87 dollari e poi raggiungere quasi i 94 dollari.

Un'altra delle criptovalute da tenere d'occhio è USDC che oggi è la migliore nelle 24 ore. Il prezzo ora è in positivo così come il suo cambio che segna un sommesso +0,28%. Nel lungo periodo ha sempre dimostrato una certa costanza nella sua quotazione. Nei prossimi giorni potrebbe quindi sorprendere in qualche modo gli investitori se l'interesse rimane alto.

L'opportunità quindi potrebbe essere buona per diversificare i propri investimenti. Sceglie la piattaforma giusta è il primo passo fondamentale. Tra le più complete per acquistare, vendere e fare trading di criptovalute c'è eToro.