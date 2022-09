Criptovalute: in Russia le transazioni saranno pronte già nel 2023

Nessun dietrofront dalla Russia in merito all’utilizzo degli asset digitali nei pagamenti internazionali. Infatti, il portavoce del Ministero delle Finanze Russo, Ivan Chebeskov, ha fatto sapere che le transazioni in criptovalute saranno già pronte per il 2023.

Una notizia che sta facendo sudare Stati Uniti d’America, Nazioni Unite e Unione Europea. Questo perché l’obiettivo della Russia è quello di aggirare le sanzioni internazionali. In questo modo le aziende russe potranno utilizzare le criptovalute per accordi in base alla legge del baratto.

Ancora una volta il mercato crittografico è entrato in gioco per facilitare un’economia, in questo caso, penalizzata proprio dalle sanzioni internazionali. Gli asset digitali verranno trattai in un quadro di legge per legalizzarli.

Il disegno di legge sulle criptovalute è stato presentato alla Duma di Stato già all’inizio dell’anno. Dopo essere stato rivisto più volte e averlo modificato altrettante, vista l’indecisione di Putin e dei suoi fidati nell’introdurre i token come mezzo di pagamento, sembra essere arrivato a una definizione.

Criptovalute: la Russia avvierà i pagamenti internazionali a breve

Il Capo della Commissione per i Mercati Finanziari della Duma di Stato, Anatoly Aksakov, ha dichiarato di essere favorevole all’introduzione delle transazioni in criptovalute. Addirittura si è proposto come promotore per inizializzare i progetti di legge negli accordi internazionali:

Dobbiamo dare alla nostra infrastruttura l’opportunità di partecipare a questo processo, crearlo e regolarlo. È necessario che l’ingresso nel mercato delle criptovalute avvenga attraverso la nostra infrastruttura sotto lo stretto controllo dell’autorità di regolamentazione.

Ogni azienda dovrà avere libertà di scelta sulle criptovalute da utilizzare. Ovviamente il prediletto è Bitcoin, ma potranno essere scelte anche altre crypto, tra cui anche le stablecoin. Sicuramente anche la Banca Centrale Russa vorrà mettere mano a questa nuova possibilità.

