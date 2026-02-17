La crisi della RAM colpisce anche Steam Deck: sold out

Non è una sorpresa, lo scriviamo da mesi: la crisi della RAM (RAMmageddon) si sta facendo sentire e sarà così per molto tempo. A farne le spese sono ora anche coloro che vogliono acquistare Steam Deck. Un nuovo messaggio pubblicato sulle pagine del sito ufficiale mette le mani avanti e anticipa che potrebbero verificarsi sold out.

Steam Deck scarseggia per la crisi della RAM

Valve ha deciso di interrompere la produzione del modello con 256 GB di memoria interna, una volta vendute tutte le unità in circolazione non tornerà più disponibile. E le difficoltà incontrate nell’approvvigionamento dei componenti rischia di mettere a dura prova anche le altre versioni. Ecco qui l’avviso.

Steam Deck OLED potrebbe essere a tratti esaurito in alcune regioni a causa della carenza di memoria e di archiviazione. Steam Deck LCD da 256 GB non è più in produzione e una volta esaurito non sarà più disponibile.

Solo un paio di settimane fa, l’azienda di Gabe Newell ha annunciato che le new entry del suo catalogo hardware arriveranno in ritardo: si tratta del visore Steam Frame, dello Steam Controller e soprattutto della Steam Machine. In particolare, quest’ultima è molto attesa tra gli appassionati di gaming. Ha tutte le carte in regola per assottigliare il divario che separa il gioco su PC da quello su console. Rimane da chiarire quale sarà il prezzo al day one. Dovrebbero comunque arrivare entro la prima metà del 2026.

Restando in tema, la crisi della RAM potrebbe avere un impatto ben più ampio sul settore videoludico. Circolano voci a proposito di un rinvio di PlayStation 6 al 2028 o 2029 e di un possibile aumento di prezzo per Switch 2, lanciata solo pochi mesi fa. Anche assemblare un nuovo PC non è cosa semplice: i componenti rimasti sul mercato stanno subendo rincari fino a +600% rispetto all’autunno scorso. Il motivo? I giganti dell’AI stanno acquistando tutte le unità di memoria disponibili per allestire i data center, vale anche per gli SSD.