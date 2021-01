CRM: i segreti dei professionisti in una Masterclass gratuita

Torna l’appuntamento con i “mythbuster” di F2 Innovation, nuovamente a caccia di tutti i falsi miti che riguardano la Customer Relationship Management. Dopo il successo della prima edizione, che ha fatto registrare un’ampia partecipazione e soprattutto grande soddisfazione per la qualità dell’evento, gli esperti della società romana andranno ad evidenziare e sfatare i 10 miti sul CRM, uno dei processi più importanti per chi fa business digitale (e non solo).

L’obiettivo è estremamente chiaro:

“F2 Innovation ti guiderà alla scoperta dei 10 miti più comuni e dannosi sul CRM, attraverso una Masterclass online e gratuita di 60 minuti in cui scoprirai come creare un processo di CRM senza acquistare software costosi e come ottimizzarlo al meglio, minimizzando il costo di acquisizione di nuovi clienti e incrementando il loro valore nel tempo”.

Insomma, l’ora di Masterclass tenuta da Alessandro Cavallo, Managing Partner F2 Innovation e professore universitario, coadiuvato da Davide Campofredano e Carlo Bossi, sarà un appuntamento imperdibile per addetti ai lavori, manager e figure apicali in ambito marketing e vendite.

Inoltre vi sarà una novità estremamente importante in questa seconda edizione, ogni partecipante concorderà con il team di esperti un incontro di valutazione per verificare l’aderenza/l’applicabilità di quanto trattato alle specifiche realtà aziendali.

La Masterclass è gratuita ma a numero chiuso, dunque è necessario fin da ora richiedere il Pass gratuito per partecipare all’evento di venerdi 5 febbraio 2021 dalle 16:00 alle 17:00.