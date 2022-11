Come vedere Croazia-Canada in diretta streaming

Croazia-Canada, al via alle ore 17:00 di domenica 27 novembre, si rivelerà decisiva per le sorti del gruppo F dei mondiali di calcio in Qatar. Modric e i suoi sono reduci da un pareggio non troppo brillante contro il Marocco, mentre la formazione nordamericana ha dominato la sfida con il Belgio, pur uscendone sconfitta. Il match va in scena nella cornice dello Stadio Internazionale Khalifa, nel cuore della capitale Doha. È possibile guardare la partita in diretta streaming gratis, senza alcun abbonamento né sottoscrizione.

Croazia-Canada: guarda la partita in diretta streaming

È infatti trasmessa sulla piattaforma RaiPlay, accessibile liberamente, così come tutti i 64 match della competizione, un’esclusiva del servizio pubblico. La si può guardare da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet e computer, ma anche televisori dotati di una connessione a Internet. Da casa è inoltre possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1), anche a risoluzione 4K se in possesso di un modello con HbbTV (al numero 101).

Nella loro storia, le due nazionali non si sono mai incontrate. La sfida per i mondiali in Qatar è dunque una prima assoluta. Nonostante la bella prova nella prima gara da parte dei nordamericani, usciti comunque sconfitti, gli europei partono con il favore dei pronostici.

Ecco la classifica del gruppo F dopo le partite del primo turno.

Belgio: 3 punti; Croazia 1 punto; Marocco: 1 punto; Canada: 0 punti.

Volendo è possibile seguire Croazia-Canada in diretta streaming e con telecronaca in italiano anche dall’estero. Come? Non bisogna far altro che connettersi a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). Si ottiene così l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.