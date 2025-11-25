Le Crocs di Xbox in edizione limitata: sold-out dietro l'angolo?

Disponibili a partire da oggi al prezzo di 80 dollari (sullo store ufficiale italiano ancora non compaiono), le Crocs di Xbox sono una realtà. Il lancio celebra i vent’anni dal debutto sul mercato della console Xbox 360. Si tratta di un’edizione limitata, che non fatichiamo a immaginare possa diventare nel tempo un oggetto da collezione.

Sono arrivate le Crocs di Xbox con Jibbitz a tema

Per l’occasione sono inoltre stati realizzati Jibbitz (gli inserti da inserire nei fori sulla parte frontale) che riproducono i pulsanti A, B, X, Y e gli altri tasti del joypad, il logo della console e altri ancora dedicati a serie come Halo, Fallout, DOOM, World of Warcraft e Sea of Thieves (questi ultimi in vendita a 20 dollari).

Preparati con questo design a metà tra un joypad e uno zoccolo che reinterpreta l’iconico controller Xbox con pulsanti fissi e joystick, trasformandolo nella scarpa perfetta per giocare in modalità cooperativa sul divano e per rilassarsi, completa di plantari ammortizzati decorati con le etichette Player Left e Player Right, che offrono un comfort da esperti per supportare la tua prossima sessione.

Non è la prima volta che Microsoft e Crocs uniscono le loro forze: era già avvenuto nei mesi scorsi con il lancio del modello dedicato al sistema operativo Windows XP, con un’iniziativa riconducibile alle celebrazioni per i 50 anni dell’azienda. In quel caso, però, non era possibile acquistarle: l’assegnazione avveniva tramite concorso. Peccato che ci sia chi ha pensato di metterle in vendita a prezzi fuori mercato su eBay.

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, il materiale con cui sono realizzati gli zoccoli del marchio non è plastica né gomma, ma Croslite. Come si legge in una nota sul sito ufficiale, è a base bio , un componente … sostenibile che trasforma rifiuti e sottoprodotti di altri settori industriali in comfort .