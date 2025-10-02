Ufficiali le Crocs di Windows XP che non puoi comprare

Lasciate perdere l’abbonamento Premium con le funzionalità AI, il riassetto del Game Pass con il cloud gaming e le nuove icone di 365 frutto di un importante restyling: l’annuncio più importante di oggi in casa Microsoft è quello dedicato alle Crocs di Windows XP. Ovviamente si scherza (ma nemmeno troppo).

Microsoft festeggia con le Crocs di Windows XP

Ne avevamo anticipato l’arrivo nei mesi scorsi e ora sono ufficiali. Realizzate in collaborazione con il brand celebre per le sue calzature morbide, sono il frutto di una delle iniziative messe in campo per festeggiare i 50 anni dalla fondazione dell’azienda. Eccole.

I colori sono quelli del celebre sfondo Bliss che ha fatto bella mostra di sé sui monitor degli utenti per un’intera generazione, all’inizio del nuovo millennio. Per chi non ne è a conoscenza, la fotografia è stata scattata nel 1996 a Sonoma County, in California. Il titolo originale è Bucolic Green Hills. L’autore Charles O’Rear (ex National Geographic) ne ha ceduto i diritti a Bill Gates nel 1998.

È un concorso, non le puoi acquistare

Le vuoi? Spiacente, non le puoi comprare. Non sono in vendita, ma messe in palio attraverso un concorso su Instagram. Per partecipare è necessario assegnare un like al post dedicato e lasciare un commento visibile pubblicamente accompagnato dall’hashtag #microsoftcrocsweepstakes. C’è tempo fino al 7 ottobre. Altre informazioni nel regolamento completo (PDF).

Ci sono anche Jibbitz (gli inserti da mettere nei fori delle Crocs) dedicati al cestino del sistema operativo, al vecchio logo di MSN e all’indimenticato Clippy, già protagonista di un bellissimo maglione brutto di Natale. Chiudiamo con le parole di Frank Shaw, Chief Communications Officer di Microsoft.