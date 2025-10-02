Ufficiali le Crocs di Windows XP che non puoi comprare

Lasciate perdere l’abbonamento Premium con le funzionalità AI, il riassetto del Game Pass con il cloud gaming e le nuove icone di 365 frutto di un importante restyling: l’annuncio più importante di oggi in casa Microsoft è quello dedicato alle Crocs di Windows XP. Ovviamente si scherza (ma nemmeno troppo).
Microsoft festeggia con le Crocs di Windows XP
Ne avevamo anticipato l’arrivo nei mesi scorsi e ora sono ufficiali. Realizzate in collaborazione con il brand celebre per le sue calzature morbide, sono il frutto di una delle iniziative messe in campo per festeggiare i 50 anni dalla fondazione dell’azienda. Eccole.
I colori sono quelli del celebre sfondo Bliss che ha fatto bella mostra di sé sui monitor degli utenti per un’intera generazione, all’inizio del nuovo millennio. Per chi non ne è a conoscenza, la fotografia è stata scattata nel 1996 a Sonoma County, in California. Il titolo originale è Bucolic Green Hills. L’autore Charles O’Rear (ex National Geographic) ne ha ceduto i diritti a Bill Gates nel 1998.
È un concorso, non le puoi acquistare
Le vuoi? Spiacente, non le puoi comprare. Non sono in vendita, ma messe in palio attraverso un concorso su Instagram. Per partecipare è necessario assegnare un like al post dedicato e lasciare un commento visibile pubblicamente accompagnato dall’hashtag #microsoftcrocsweepstakes. C’è tempo fino al 7 ottobre. Altre informazioni nel regolamento completo (PDF).
Ci sono anche Jibbitz (gli inserti da mettere nei fori delle Crocs) dedicati al cestino del sistema operativo, al vecchio logo di MSN e all’indimenticato Clippy, già protagonista di un bellissimo maglione brutto di Natale. Chiudiamo con le parole di Frank Shaw, Chief Communications Officer di Microsoft.
Come parte della celebrazione del 50esimo anniversario di Microsoft, stiamo lanciando un Microsoft Limited Edition Crocs Bundle che include cenni nostalgici come Crocs ispirate a Windows XP, ciondoli Jibbitz personalizzati e uno zaino con coulisse a tema Bliss.