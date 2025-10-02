Nuove icone per le app di Microsoft 365: il restyling

Il lancio dell’abbonamento Premium e la riorganizzazione del Game Pass non sono le uniche novità annunciate dal gruppo di Redmond, che ha presentato anche le nuove icone delle applicazioni e dei servizi legati a Microsoft 365. Un restyling che non passerà inosservato, introdotto con l’obiettivo dichiarato di porre l’accento su forme fluide e colori vibranti , per testimoniare il modo in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando la disciplina del design e la natura dello sviluppo dei prodotti (qualunque cosa significhi).

Microsoft 365 ha delle nuove icone

I loghi di Word, Excel, PowerPoint e di tutti gli altri software che compongono il pacchetto Office erano stati aggiornati l’ultima volta nel 2018. Solo quello di Outlook è stato rinfrescato più di recente, nel 2023. Per l’editor dei documenti di testo, il risultato è quello visibile qui sotto.

Mentre in precedenza l’icona di Word utilizzava quattro barre orizzontali, la nuova versione ne utilizza solo tre, migliorando la leggibilità anche in piccole dimensioni e creando una maggiore concisione visiva.

Microsoft sottolinea come la volontà sia stata quella di semplificare il design, riducendo il rumore visivo e trasmettendo un senso di fluidità , prestando attenzione ai criteri di accessibilità.

Ci siamo allontanati dalla solidità audace e statica per abbracciare forme più morbide e fluide. Spigoli vivi e linee nette sono sostituiti da pieghe e curve morbide, conferendo alle icone un senso di movimento giocoso e accessibile.

Per le applicazioni del pacchetto Office sono state mantenute le etichette con le lettere (W per Word, X per Excel e così via). Questo il motivo.

Il loro valore è così forte che abbiamo deciso di mantenerle, preservando la nostra tradizione e modernizzandole attraverso un’integrazione visiva più coerente con il design generale.

L’intervento è significativo anche in termini di palette dei colori, con un utilizzo marcato delle sfumature per enfatizzare il contrasto.

Come sempre accade in questi casi, le nuove icone di Microsoft 365 compariranno sugli schermi degli utenti in modo progressivo. Invitiamo a leggere il post condiviso sul blog ufficiale (link a fondo articolo) per maggiori informazioni sul restyling.