 Nuove icone per le app di Microsoft 365: il restyling
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuove icone per le app di Microsoft 365: il restyling

Uno stile tutto nuovo per le icone di Microsoft 365: il restyling vuol riflettere l'influenza dell'AI sul flusso di lavoro moderno.
Nuove icone per le app di Microsoft 365: il restyling
Informatica App e Software
Uno stile tutto nuovo per le icone di Microsoft 365: il restyling vuol riflettere l'influenza dell'AI sul flusso di lavoro moderno.
Microsoft Design

Il lancio dell’abbonamento Premium e la riorganizzazione del Game Pass non sono le uniche novità annunciate dal gruppo di Redmond, che ha presentato anche le nuove icone delle applicazioni e dei servizi legati a Microsoft 365. Un restyling che non passerà inosservato, introdotto con l’obiettivo dichiarato di porre l’accento su forme fluide e colori vibranti, per testimoniare il modo in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando la disciplina del design e la natura dello sviluppo dei prodotti (qualunque cosa significhi).

Microsoft 365 ha delle nuove icone

I loghi di Word, Excel, PowerPoint e di tutti gli altri software che compongono il pacchetto Office erano stati aggiornati l’ultima volta nel 2018. Solo quello di Outlook è stato rinfrescato più di recente, nel 2023. Per l’editor dei documenti di testo, il risultato è quello visibile qui sotto.

Mentre in precedenza l’icona di Word utilizzava quattro barre orizzontali, la nuova versione ne utilizza solo tre, migliorando la leggibilità anche in piccole dimensioni e creando una maggiore concisione visiva.

La vecchia icona di Word (a sinistra) e quella nuova (a destra)

Microsoft sottolinea come la volontà sia stata quella di semplificare il design, riducendo il rumore visivo e trasmettendo un senso di fluidità, prestando attenzione ai criteri di accessibilità.

Ci siamo allontanati dalla solidità audace e statica per abbracciare forme più morbide e fluide. Spigoli vivi e linee nette sono sostituiti da pieghe e curve morbide, conferendo alle icone un senso di movimento giocoso e accessibile.

Per le applicazioni del pacchetto Office sono state mantenute le etichette con le lettere (W per Word, X per Excel e così via). Questo il motivo.

Il loro valore è così forte che abbiamo deciso di mantenerle, preservando la nostra tradizione e modernizzandole attraverso un’integrazione visiva più coerente con il design generale.

Le nuove icone delle applicazioni che compongono il pacchetto Office

L’intervento è significativo anche in termini di palette dei colori, con un utilizzo marcato delle sfumature per enfatizzare il contrasto.

Le nuove icone per le app e i servizi di Microsoft

Come sempre accade in questi casi, le nuove icone di Microsoft 365 compariranno sugli schermi degli utenti in modo progressivo. Invitiamo a leggere il post condiviso sul blog ufficiale (link a fondo articolo) per maggiori informazioni sul restyling.

Fonte: Microsoft Design

Pubblicato il 2 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft 365 Premium: cosa c'è nel nuovo abbonamento

Microsoft 365 Premium: cosa c'è nel nuovo abbonamento
Instagram testa l'apertura diretta sui Reel: addio al feed?

Instagram testa l'apertura diretta sui Reel: addio al feed?
Windows 11 installerà nuove app senza consenso: ecco quali

Windows 11 installerà nuove app senza consenso: ecco quali
Spotify permette di escludere i brani indesiderati

Spotify permette di escludere i brani indesiderati
Microsoft 365 Premium: cosa c'è nel nuovo abbonamento

Microsoft 365 Premium: cosa c'è nel nuovo abbonamento
Instagram testa l'apertura diretta sui Reel: addio al feed?

Instagram testa l'apertura diretta sui Reel: addio al feed?
Windows 11 installerà nuove app senza consenso: ecco quali

Windows 11 installerà nuove app senza consenso: ecco quali
Spotify permette di escludere i brani indesiderati

Spotify permette di escludere i brani indesiderati
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
2 ott 2025
Link copiato negli appunti