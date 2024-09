CROLLA il PREZZO di Samsung Galaxy Book3 Pro 360 (16 pollici)

L’ampio pannello touchscreen da 16 pollici in altissima risoluzione è al centro dell’esperienza offerta da Samsung Galaxy Book3 Pro 360, oggi in forte sconto su Amazon. È il laptop adatto alla produttività, ma non solo, le sue caratteristiche lo rendono adatto anche all’editing dei contenuti e all’intrattenimento nel tempo libero. Ha in dotazione il pennino S Pen per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360: le specifiche del laptop

Le specifiche tecniche sono da top di gamma. Qui sotto elenchiamo quelle più importanti, rimandando alla descrizione completa per tutti i dettagli.

Display touchscreen da 16 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X e risoluzione 3K (2880×1800 pixel);

processore Intel Core i7-1360P con chip grafico Intel Iris Xe;

16 GB di RAM e SSD da 512 GB;

slot microSD, due porte Thunderbolt 4 e uscita video HDMI;

altoparlanti AKB con Dolby Atmos;

webcam con microfono;

batteria con autonomia elevata;

dimensioni 35,5×25,2×1,3 centimetri.

Tra i punti di forza in dotazione, in confronto alla generazione precedente, c’è un touchpad più ampio per una migliore esperienza d’uso. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. Scopri di più nella descrizione completa.

Perfetto per i professionisti, ma non solo, il laptop Samsung Galaxy Book3 Pro 360 nella configurazione appena descritta è acquistabile oggi al prezzo di 1.299 euro, con centinaia di euro di sconto rispetto al listino ufficiale.

Se vuoi approfittare dell’occasione, mettendolo sulla scrivania, puoi effettuare l’ordine ora e riceverlo già entro domani con la consegna gratuita. Amazon si occuperà della spedizione, attraverso la propria rete logistica.