CrowdStrike offre una gift card da 10$, ma non funziona

Molte aziende devono ancora ripristinare i computer dopo il crash causato dal bug del software Falcon Sensor. CrowdStrike ha deciso di inviare una gift card da 10 dollari per Uber Eats al team di supporto e ai partner che hanno lavorato per risolvere il problema, ma la carta regalo non funziona. Intanto, Parametrix ha stimato che i danni ammontano ad oltre 5,4 miliardi di dollari.

Uber Eats ha rilevato una frode

Diverse persone hanno ricevuto un’email da Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. L’azienda texana chiede scusa per l’incidente avvenuto il 19 luglio e ringrazia colleghi di lavoro e partner per l’assistenza fornita ai clienti. Per esprimere la gratitudine è stata offerta una gift card da 10 dollari per Uber Eats. Molte persone hanno quindi inserito il codice per riscattare la carta regalo, ma viene mostrato un messaggio di errore.

Il voucher è stato cancellato da Uber Eats, quindi non è più valido. Un portavoce di CrowdStrike ha confermato l’invio della gift card. A causa dell’elevato utilizzo, Uber ha rilevato un tentativo di frode. Nonostante le buone intenzioni della software house è improbabile che i clienti possano perdonargli un simile disastro (oltre 8,5 milioni di computer fuori uso). Molte aziende sono assicurate contro questo tipo di incidente, ma non sono escluse denunce.

In base alle stime di Parametrix, le perdite per le società statunitensi incluse nella classifica Fortune 500 ammontano a circa 5,4 miliardi di dollari. Sono circa 125 quelle interessate dal problema, quindi la perdita media per ognuna di esse è 44 milioni di dollari. Solo una piccola parte (tra il 10% e il 20%) è coperta dalla polizza assicurativa.