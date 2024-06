PREZZO MINIMO STORICO per la SSD NVMe da 1 TB di Crucial

Segnaliamo volentieri l’offerta a tempo di Amazon che in questo momento porta l’unità SSD da 1 TB della gamma Crucial P3 al suo prezzo minimo storico. L’occasione è ghiotta per tutti coloro che sono intenzionati a eseguire un upgrade hardware del PC in uso o ad assemblarne uno nuovo.

Crucial P3: SSD da 1 TB al minimo storico

Quali sono i punti di forza? Innanzitutto, una velocità fino a 5.000 MB/s in fase di lettura e fino a 4.200 MB/s in scrittura, così da poter ridurre al minimo le attese. Prestazioni simili, ideali per la produttività, l’elaborazione dei contenuti multimediali e il gaming, sono rese possibili dall’utilizzo della tecnologia NVMe (PCIe Gen4 x4) e del sistema Advanced 3D NAND progettato da Micron. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 82 euro, il minimo storico da quando è in vendita (quello dal listino del sito ufficiale è 137 euro), l’unità SSD da 1 TB della gamma Crucial P3 è un affare da cogliere al volo. Per capire quale sia la qualità del prodotto è sufficiente leggere alcune delle oltre 36.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio che sfiora il perfect score: 4,7 stelle su 5.

Come già scritto, è un’offerta a tempo e non sappiamo quando scadrà. Il consiglio per gli interessati è di metterla nel carrello e di effettuare subito l’ordine, così da poterla ricevere direttamente a casa entro pochi giorni con la consegna gratuita. Infine, segnaliamo che Amazon si occupa della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.