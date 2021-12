Crypto card sotto l'albero? Ecco l'idea di Coinbase

Il periodo natalizio è ormai iniziato e tutti sono alla ricerca del regalo perfetto. Il 2021 potrebbe quindi essere l'anno giusto per introdurre una nuova categoria di regali, o almeno questo è quello che ha pensato Coinbase quando ha deciso di lanciare le sue Crypto Card. L'idea potrebbe infatti stuzzicare non solo chi già da tempo gestisce un portafogli digitale, ma anche e soprattutto chi vorrebbe iniziare a farlo. Ma di cosa si tratta nello specifico? Andiamo con ordine e scopriamolo subito.

Gestire le Crypto con Coinbase

Per chi ancora non lo conoscesse, Coinbase è un servizio online che permette a chiunque di acquistare e vendere online Crypto di qualsiasi genere, e quindi anche Bitcoin, Ethereum, Solana e Cardano. Dispone ovviamente di una piattaforma online e di un'applicazione mobile, la quale includerà la gestione completa di tutto il portafogli digitale.

Ovviamente si preoccuperà anche di proteggere al meglio il proprio account e il proprio denaro, grazie ad un'archiviazione sicura sul server e una protezione assicurativa FDIC fino ad un massimo di 250.000 dollari. Sicuramente un servizio da non trascurare qualora ci si volesse lanciare nel mondo delle criptovalute.

Cosa sono le Gift Card Crypto di Coinbase

Ma arriviamo ora all'interessante iniziativa di Coinbase. Si tratta sostanzialmente di Gift Card contenenti valore monetario, molto simili a quelle che da sempre vengono offerte in varie catene di negozi, con l'unica differenza che qui saranno presenti delle monete digitali.

Si potrà sostanzialmente acquistare una card anche utilizzando il denaro in euro, ma questo verrà poi automaticamente convertito in valore Crypto a seconda della valuta scelta. Questo significa che una gif card da 20 euro potrebbe valere diversamente se convertita in Bitcoin o Ethereum. Per richiedere tale card però, bisognerà necessariamente disporre di un account Coinbase, il quale potrà anche essere creato in maniera gratuita.

Molto interessante notare anche anche le gift card potranno essere personalizzate sulla base di quattro stili differenti, disegnati in collaborazione con artisti digitali: “Andrius” di Magdiel Lopez, “Robot Invasion” di David Krovblit, Bored Ape Yacht Club #1644 e “Snow Days” di Rob Flowers.

L'iniziativa partirà quindi questo Natale, ma con ogni probabilità rimarrà attiva anche per i mesi successivi.