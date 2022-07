Crypto.com e l'Italia: l'exchange nel registro OAM

C’è ufficialmente anche Crypto.com nel sempre più popolato Registro Operatori Valute Virtuali gestito da OAM (Organismo Agenti e Mediatori). L’exchange di criptovalute si garantisce così la possibilità di continuare a operare in Italia con modalità pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

Fondato nel 2016, il servizio ha raggiunto fino a oggi oltre 50 milioni di clienti. Si autodefinisce la piattaforma di criptovalute globale che cresce più velocemente . L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire su questa strada, anche puntando a campagna pubblicitarie mirate, spesso inerenti al mondo sportivo: è stata la prima realtà del settore a comparire su un campo da calcio nostrano, ormai oltre un anno fa in occasione della finale di Coppa Italia disputata tra Juventus e Atalanta. Questo l’annuncio diramato su Twitter, accompagnato da un comunicato stampa.

Buongiorno Italia 🇮🇹

We’re proud to announce that https://t.co/vCNztATSCO has secured regulatory approval in Italy, from the Organismo Agenti e Mediatori (OAM).

Full details 👇https://t.co/JNfY5DNBtA pic.twitter.com/os6HpjsE6f

