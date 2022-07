Trade Republic entra nel registro speciale OAM italiano

Anche Trade Republic è ora un operatore regolarmente iscritto al registro speciale OAM (Organismo Agenti e Mediatori), ottemperando così alle prescrizioni normative nazionali e figurando tra i riferimenti di maggior affidabilità per l’utenza italiana che intende operare sul mercato delle valute virtuali.

Trade Republic è stata quotata di recente circa 5 miliardi di dollari grazie all’ultima infusione di capitale siglata nel mese di giugno. Con l’ingresso nel registro OAM, il gruppo diventa tra gli attori di primo livello pronti a gestire i wallet degli italiani che coglieranno il rimbalzo delle crypto come la giusta occasione per iniziare a fare trading su crypto, ETF, derivati e piani di risparmio.

Trade Republic Italia

Trade Republic, presente sul mercato Italiano dal dicembre 2021, ha come missione quella di rendere risparmio e investimenti alla portata di tutti. L’offerta di Trade Republic include oltre 9.000 azioni ed ETF italiani ed internazionali, 20.000 derivati e 51 criptovalute. È inoltre possibile creare piani di risparmio completamente gratuiti a partire da soli €10 su azioni ed ETF, e a partire da €30 su criptovalute. Il tutto disponibile in un’app semplice da utilizzare, intuitiva e sicura.

Gli italiani che intendono aprire un wallet e scommettere sul rimbalzo di valore delle criptovalute, potranno ora agire sulla base di un registro che autorizza gli operatori e tiene traccia dei brand attivi nel nostro Paese in ottemperanza con tutte le normative sul settore (soprattutto in tema di resilienza, sicurezza e trasparenza).

Trade Republic ha sostenuto fin dall’inizio l’intervento del legislatore nella regolamentazione del settore delle criptovalute. Un ecosistema sicuro genera vantaggi per tutti: investitori, operatori e istituzioni. Il nuovo registro speciale rende semplice e intuitivo per un piccolo investitore, anche inesperto, verificare che i propri risparmi siano affidati a una piattaforma seria e attenta alla sicurezza dei propri clienti. Gli Italiani hanno dimostrato appetito per le criptovalute in passato, ma è fondamentale tenere a mente i rischi e tenersi a distanza da operatori “esotici” e non sempre affidabili.

Il registro degli Operatori in Valuta Virtuale tenuto dall’OAM è un espediente resosi necessario per validare gli operatori attivi in Italia e per monitorare i flussi di denaro veicolati: uno strumento fondamentale per evitare che le criptovalute possano essere il far west dei capitali, monitorando utenti ed intermediari all’interno di un mercato strutturato, regolamentato e farcito di certezze che possano garantire durata e rispetto delle regole.

