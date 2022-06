Trade Republic ora vale 5 miliardi

Trade Republic continua a crescere. Con un nuovo round di investimento da 250 milioni di dollari (investimento Serie C guidato da Ontario Teachers), il gruppo è infatti balzato ad una valutazione post-finanziamento pari a 5 miliardi che rende il gruppo un unicorno sempre più solido e ambizioso.

Trade Republic è una piattaforma di investimento che nutre grandi ambizioni, con performance solide di crescita per offrire “soluzioni di risparmio a oltre 280 milioni di persone in tutta Europa“. Può essere utilizzata per investire in azioni, ETF, derivati e piani di risparmio, gestendo con un’app il proprio budget giorno per giorno all’inseguimento di una rendita che possa integrare le entrate e possa difendere il proprio denaro.

Trade Republic, investimenti e fiducia

L’investimento in Trade Republic è arrivato da uno dei fondi pensione di maggior importanza a livello globale, dal quale è giunto quindi un importante attestato di fiducia per le potenzialità di crescita ulteriori del progetto:

Siamo nel mezzo di una trasformazione dei sistemi pensionistici in Europa. Il finanziamento ci aiuterà a investire fortemente nell’innovazione di prodotto per consentire a milioni di europei di costruire ricchezza per il futuro. Il miglioramento della nostra valutazione alla luce dell’attuale contesto di mercato è la vera testimonianza dei nostri progressi nel settore negli ultimi dodici mesi e del grande potenziale che ci aspetta. Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic

Maggie Fanari, Managing Director e Global Group Head presso Ontario Teachers, spiega che “Attraverso la sua piattaforma di risparmio, Trade Republic democratizza l’accesso ai mercati finanziari per milioni di europei, fornendo loro gli strumenti per accumulare ricchezza e consentendo loro di avere un futuro finanziario più sicuro”. Di qui nasce il feeling tra le parti che ha portato al nuovo investimento, capitale che il gruppo intende ora sfruttare per ampliare ulteriormente il perimetro d’azione del gruppo:

Negli ultimi anni, abbiamo ampliato con successo la nostra offerta e siamo sbarcati in molti paesi. Concentreremo tutte le nostre energie per creare servizi richiesti e amati dai nostri clienti, e investiremo fortemente nella tecnologia per garantire una piattaforma bancaria sempre più efficiente.

