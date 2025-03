Cuffie Cablate Logitech H390: solo 24€ alle Offerte di Primavera Amazon

Continua la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon dove si trovano diverse chicche davvero interessanti. Oggi abbiamo scovato per voi le Cuffie Cablate Logitech H390. Si tratta di un’ottima soluzione per chi cerca un dispositivo da abbinare al proprio computer per videoconferenze, chiamate e musica. Un all-in-one davvero economico visto che costano solo 24,69 euro, invece di 42 euro. Acquistale subito su Amazon.

Un'occasione perfetta questa!

Cuffie Cablate Logitech H390: comfort e innovazione

Le Cuffie Cablate Logitech H390 uniscono l'innovazione con il comfort. Ogni padiglione è dotato di una morbida imbottitura, così come l'archetto, per offrire il massimo della comodità quando le indossi anche per tempi prolungati. I controlli posizionati sul cavo permettono di regolare il volume o disattivare l'audio delle chiamate.

Queste cuffie sono anche dotate di Cancellazione Attiva del Rumore, per offrire chiamate sempre perfette anche quando intorno a te c’è confusione. Cosa stai aspettando?

Le Logitech H390 sono disponibili alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.