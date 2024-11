Custodia Nintendo Switch Super Mario 2 in 1 a 23€ al Black Friday

Proteggi la tua Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite con la mitica custodia 2 in 1 con licenza ufficiale Super Mario! Oggi è in offerta a un prezzo davvero speciale grazie al Black Friday di Amazon. Cosa stai aspettando? Acquistala ora a soli 23,99€, invece di 63€ (prezzo di listino). Realizzata da “pdp gaming” offre una protezione top.

Essendo 2 in 1 puoi sfruttarla in tutta la sua struttura a bauletto per portare con te anche gli accessori extra, come Dock Station, Cavo di Ricarica e Joy-Con aggiuntivi. Se preferisci puoi anche estrarre la custodia rimovibile per un trasporto molto più pratico e leggero. La consegna gratis è inclusa con la tua iscrizione Prime.

Custodia Nintendo Switch Super Mario: la 2 in 1 inseparabile

Una volta provata questa Custodia Nintendo Switch Super Mario 2 in 1 non potrai più farne a meno. È comodissima perché ti permette di portare tutto con te senza fatica né ingombro. E se vuoi viaggiare leggero la custodia è estraibile. Acquistala adesso a soli 23,99€ su Amazon per il Black Friday.

La struttura semirigida è stata realizzata per proteggere sia la console che gli accessori vari, offrendo per ognuno il suo spazio senza rischi. Il sistema di protezione completo è così composto per offrire spazio a console, dock, controller, AC, power bank, HDMI, giochi e piccoli accessori. La Custodia Deluxe estraibile è una vera chicca.

Grazie alla Licenza Ufficiale Nintendo hai la certezza di acquistare un prodotto di altissima qualità che risponde ai migliori standard. Mettila in carrello a soli 23,99€, invece di 63€ (prezzo di listino).