Custodisci i tuoi file con pCloud Premium 500GB

Proteggere i nostri file e il nostro lavoro da attacchi criminali è del tutto importante al giorno d’oggi. Tutti noi abbiamo dei file che vogliamo mantenere privati: che siano foto, video, file di lavoro, dobbiamo essere noi a decidere se e con chi condividerli.

A tal proposito, pCloud mette a disposizione degli utenti diversi piani con interessanti offerte che consentono di risparmiare oltre che proteggere la propria privacy.

Se oggi il tuo obiettivo è quello di custodire i tuoi file con un piano in grado di tutelarti a vita, puoi scegliere pCloud Premium 500GB che, grazie allo sconto del 33%, può essere tuo pagamento solamente una cifra pari a 199 euro anzichè 299 euro.

Per andare incontro alle tue necessità, pCloud offre sia piani annuali che piani a vita. A seconda delle tue esigenze puoi, infatti, scegliere anche uno spazio maggiore rispetto a quello da 500GB: puoi usufruire di uno sconto del 33% sul costo totale e a 399 euro, ad esempio, puoi acquistare uno spazio da 2TB per semplificare e gestire al meglio le tue esigenze. Chiaramente il consiglio è quello di scegliere il piano in base alle proprie esigenze, valutando lo spazio di cui si necessita.

Che aspetti? Scegli subito il piano pCloud che ti serve e ricorda che avrai una protezione multi-livello grazie agli algoritmi di crittografia che includono un numero alto di filtri di protezione e chiavi. Non a caso, pCloud rappresenta uno strumento indispensabile se vuoi tutelare la tua privacy. Con pCloud hai anche 10 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e il pagamento criptato con grado di sicurezza 256-bit SSL.

