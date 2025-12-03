Cyber Monday con Kaspersky Premium: super sconto e buono Amazon da 20€

Kaspersky rilancia il suo pacchetto più completo con una promozione legata al Cyber Monday da non lasciarsi sfuggire. Chi sceglie oggi Kaspersky Premium nella versione da 1 anno per 1 dispositivo paga 34,99€ per il primo anno invece di 84,99€, con un ribasso del 58% e una Carta Regalo Amazon da 20€ inclusa. Per i nuclei familiari o chi possiede molti device esiste anche il piano fino a 20 dispositivi, con sconto che arriva al 61%. I pacchetti Kaspersky offrono anche un’ottima protezione dal Ransomware.

L’offerta resta valida fino al 5 gennaio 2026, quindi si rivolge a chi vuole impostare la protezione digitale in vista del nuovo anno. Per maggiori dettagli e per l’attivazione basta andare sul sito di Kaspersky.

Cosa include Kaspersky Premium e perché la promo è di quelle da non lasciarsi scappare

Il piano Premium riunisce le principali tecnologie di sicurezza Kaspersky in un unico abbonamento, pensato per la casa e per tutte le età. Nel pacchetto trovano posto:

Antivirus avanzato

VPN illimitata

Password manager

Strumenti di ottimizzazione delle prestazioni

Servizio di assistenza tecnica dedicata

Il modulo di sicurezza gestisce una difesa multilivello contro attacchi hacker, minacce ransomware e tentativi di cryptojacking. E in presenza di infezioni già attive, il software interviene con procedure di rimozione e ripristino del sistema.

Sul fronte privacy, blocca il tracciamento online più invasivo e ostacola accessi indesiderati ai dispositivi smart collegati alla rete domestica. Una sezione specifica segue operazioni bancarie e pagamenti digitali, con avvisi in caso di furti di dati o password compromesse. La VPN senza limiti di traffico aggiunge anonimato e protezione alla navigazione quotidiana.

Kaspersky Premium include anche funzioni per la tutela dell’identità: controllo di possibili fughe di dati, blocco di accessi sospetti e spazio sicuro per documenti sensibili. Non manca una parte ad hoc dedicata alle prestazioni, con monitoraggio dello stato del disco, gestione dello spazio, azioni rapide per velocizzare i device e una modalità che evita interruzioni durante film e sessioni di gioco.

Nel prezzo c’è incluso anche Kaspersky Safe Kids gratis per un anno, con monitoraggio GPS, filtri web, controllo di YouTube e strumenti per il tempo di utilizzo. Lato assistenza, il supporto IT remoto aiuta l’utente in caso di problemi tecnici o di sicurezza, mentre l’analisi della rete Wi-Fi segnala tentativi anomali di connessione.

Il piano da 1 dispositivo parte da 34,99€ per il primo anno, rinnovo a 84,99€, disdetta libera e possibilità di rimborso entro 30 giorni. E per gli acquisti c’è in regalo il buono Amazon dal valore di 20€.