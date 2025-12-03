 Cyber Monday: maxi offerta NordVPN con sconti fino al 74% e 3 mesi extra
NordVPN cavalca il periodo del Cyber Monday con una promozione dedicata ai nuovi clienti. L’abbonamento, solitamente proposto a 11,59€ al mese, scende a soli 2,99€ con sconto fino al 74% e tre mesi aggiuntivi inclusi nel piano.

Un’occasione pensata per chi vuole rafforzare la propria sicurezza online, soprattutto durante le festività, quando acquisti e accessi ai servizi digitali aumentano. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa propone NordVPN.

Tutti i dettagli dell’offerta NordVPN per il Cyber Monday

Al centro del servizio c’è la crittografia A-256 di nuova generazione, progettata per proteggere dati sensibili, attività online e connessioni su qualsiasi rete, comprese le Wi-Fi pubbliche. Il traffico passa attraverso server dedicati e l’indirizzo IP viene sostituito, così la posizione reale dell’utente non compare durante la navigazione.

L’attivazione risulta semplice anche per chi non ha esperienza con le VPN: si sceglie il piano in promozione sul sito di NordVPN, si scarica l’app ufficiale e si avvia la connessione a un server suggerito automaticamente da un algoritmo basato su intelligenza artificiale, che seleziona l’opzione più adatta in base al carico e alla distanza.

NordVPN punta molto anche sulle prestazioni. Lo streaming di serie, film ed eventi sportivi non prevede limiti di banda e la rete comprende oltre 8.600 server ultra-veloci distribuiti in 168 location nel mondo. L’azienda adotta inoltre una rigorosa politica no-log, quindi le attività degli utenti non vengono archiviate.

Nel pacchetto sono presenti strumenti aggiuntivi pensati per la sicurezza avanzata. Dark Web Monitor avvisa se le credenziali associate all’account compaiono su siti sospetti, mentre Threat Protection Pro blocca malware, tentativi di phishing, inserzioni pubblicitarie invasive e tracker, anche quando la VPN non è attiva.

Con un singolo account si possono proteggere fino a 10 dispositivi tra smartphone, PC, tablet, browser e persino router. La promozione Cyber Monday NordVPN, con sconti fino al 74% e 3 mesi extra, è disponibile solo per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 dic 2025

Edoardo D'amato
3 dic 2025
