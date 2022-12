Cyber Week: con Hostinger sconti fino all'80% sui piani hosting

Questo preciso periodo dell’anno, tra sconti e offerte, è l’ideale anche per individuare un hosting di qualità contenendo in maniera sostanziosa le spese.

Che si tratti di avviare un nuovo progetto online o della sostituzione del precedente hosting, è possibile individuare online alcune proposte molto interessanti. Alcune di esse, come quella che interessa Hostinger, rappresenta il punto d’incontro ideale tra qualità del servizio e costo dello stesso.

Stiamo parlando dell’iniziativa legata al Cyber Week legata al noto provider che, in questo periodo dell’anno, ha deciso di proporre sconti sui piani più popolari che possono raggiungere l’80%. Di fatto, è possibile ottenere un hosting su questa piattaforma a partire da soli 1,49 euro al mese.

Arriva il Cyber Week: pioggia di sconti sui piani di Hostinger

Hostinger è un’azienda con sede a Kaunas, in Lituania, che dal 2004 propone servizi hosting considerati tra i migliori al mondo. In questo contesto dunque, i suddetti sconti risultano un’opportunità da non sottovalutare per qualunque tipo di webmaster.

Qualche esempio?

Single Web Hosting è la sottoscrizione ideale per chi vuole avviare il proprio primo progetto online. Stiamo parlando di uno spazio da 50 GB su SSD e tutto ciò che serve per far funzionare WordPress nel miglior modo possibile.

Il piano dunque, risulta ideale per un volume di traffico mensile stimato di 10.000 visite mensili.

Non mancano di certo le soluzioni anche per chi ha progetti già ben lanciati. Premium Web Hosting, per esempio, propone 100 GB di spazio su SSD, dominio gratuito e database illimitati. Di fatto, ciò che serve per siti che raggiungono le 25.000 visite al mese.

Hostinger non si dimentica dei professionisti del settore, anzi, propone un piano specifico chiamato Business Web Hosting.

Questo propone spazio per 100 siti Web, con tanto di 200 GB su spazio SSD. A ciò si aggiungono strumenti avanzati per backup giornalieri e tool per lo staging di siti WordPress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.