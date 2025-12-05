Cyber Week, sconto dell’80% su Ultimate VPN di TotalAV: solo 19€ per un anno

Siamo agli sgoccioli anche della Cyber Week e le occasioni migliori arrivano proprio adesso. Una parte importante delle offerte riguarda anche i servizi legati alla protezione online, sempre più richiesti da chi utilizza quotidianamente smartphone, PC e piattaforme web. Una delle più interessanti è quella di TotalAV su Ultimate VPN, un pacchetto che riunisce antivirus completo, rete privata virtuale e strumenti aggiuntivi per una navigazione più sicura.

L’azienda propone uno sconto dell’80% sul costo del piano annuale: l’abbonamento passa da 99€ a 19€ per il primo anno. Un’occasione per chi desidera un livello di sicurezza più elevato senza un impegno economico esorbitante.

Cosa offre Ultimate VPN di TotalAV

La proposta include l’uso completo della VPN di TotalAV, utile per mascherare la propria identità digitale e creare connessioni più sicure. Accanto alla VPN troviamo l’antivirus integrato, progettato per individuare virus, malware e altre minacce informatiche.

All’interno del pacchetto è compreso anche TotalAdblock, strumento che blocca banner invasivi e finestre pubblicitarie sui siti visitati. Le pagine risultano più leggibili, con meno elementi di disturbo durante la consultazione dei contenuti.

La promozione integra inoltre una garanzia con rimborso entro 30 giorni dall’acquisto. L’utente che non riscontra i benefici attesi può richiedere la restituzione dell’intero importo senza procedure complicate.

Ricapitoliamo: Ultimate VPN è attualmente proposto a 1,59€ al mese per i primi dodici mesi, per un totale di 19 euro. Il prezzo abituale di 8,25€ mensili mette in luce un risparmio pari a 6,66€ al mese. Per conoscere nel dettaglio le caratteristiche della promo e attivare Ultimate VPN basta visitare il sito ufficiale di TotalAV, dove la promozione risulta attiva per tutta la Cyber Week.