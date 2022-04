CyberGhost: chi si abbona 3 anni paga solo 1,99 euro al mese

Le VPN sono una tipologia servizio in grado di rendere la rete un posto più sicuro.

Nonostante ciò, molti utenti, tendono ancora a non proteggere la propria connessione. I motivi sono vari e, in tal senso, si spazia dalla scarsa conoscenza delle dinamiche del Web fino alla più semplice pigrizia.

Una buona parte dell’utenza però, anche a causa della crisi economica, non vede questa spesa come strettamente necessaria. Nonostante ciò, va detto che esistono VPN a basso costo capaci di proteggere in tutto e per tutto i dispositivi elettronici.

Con CyberGhost si può ottenere una VPN di qualità a un costo molto contenuto

Se è vero che sul mercato esistono anche delle VPN gratuite, questo tipo di servizio ha alcuni limiti strutturali ben evidenti. Queste infatti appesantiscono la banda in maniera evidente e, molto spesso, non offrono standard di sicurezza adeguati alle necessità degli internauti.

Tra le migliori VPN per rapporto qualità-prezzo, figura senza ombra di dubbio CyberGhost. Questo servizio infatti, pur proponendo un livello elevato sotto il punto di vista di privacy e performance, è disponibile a un costo molto contenuto.

Questa piattaforma garantisce l’utilizzo della crittografia, una tecnologia che permette di criptare i dati inviati e ricevuti per renderli illeggibili da hacker e simili. Il tutto avviene attraverso 7.500 server sparsi in tutto il mondo.

Le prestazioni di questa VPN sono talmente elevate che CyberGhost è ideale, tra le altre cose, per seguire eventi in streaming audiovisivo senza rallentamenti o problemi fastidiosi come il buffering.

A testimoniare l’efficacia vi sono i più di 38 milioni di utenti iscritti al servizio in tutto il mondo: la chiara dimostrazione che questa VPN rappresenta l’apice del settore. E per quanto riguarda i costi? CyberGhost riesce, anche in questo caso, a primeggiare rispetto alla concorrenza.

Con la sottoscrizione triennale infatti, è possibile ottenere non solo 3 mesi gratuiti di servizio in più, ma anche uno sconto del 66% sul prezzo di listino. Ciò significa che, questa VPN viene a costare solo 1,99 euro al mese: poco più di un caffè al bar.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.