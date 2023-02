CyberGhost: con l'offerta biennale 3 mesi gratis e uno sconto clamoroso

Spesso si parla delle Virtual Private Network come strumenti ideali per sicurezza digitale, protezione di privacy e anonimato online.

Ciò è più che vero ma, la reale efficacia di questi servizi, dipende anche da quale provider VPN si utilizza. In questo settore infatti, non tutte le aziende offrono la stessa qualità del servizio.

CyberGhost, azienda attiva dal 2011, rappresenta uno dei punti di riferimento dell’intero settore. A rendere così famoso tale provider sono diversi fattori.

In primis, si tratta del top per quanto riguarda la tutela della privacy. La politica no-log di CyberGhost, favorita dalla sua sede in Romania, la rende una delle VPN più apprezzabili per quanto riguarda la privacy.

Se questo aspetto ha reso il provider famoso, a rafforzare la sua posizione predominante sono stati anche tanti altri fattori.

3 mesi gratis e forte sconto sul piano biennale: l’occasione da non farsi scappare

Se la privacy è il fattore che ha fatto conquistare il cuore di innumerevoli utenti in tutto il mondo, CyberGhost offre anche altre condizioni vantaggiose.

Per esempio, con un singolo account è possibile proteggere fino a 7 dispositivi in contemporanea. In questo senso, la compatibilità proposta da questa VPN è impressionante, visto che la stessa è in grado di agire efficacemente su PC Windows, Linux e macOS ma anche su dispositivi Android e iOS.

Anche piattaforme come Android TV, Amazon Fire TV e le più popolari console da gioco possono usufruire di CyberGhost.

I più di 9700 server, sparsi in ben 91 paesi, garantiscono un’infrastruttura solida e che non subisce sovraccarichi e rallentamenti. Allo stesso tempo, questa varietà consente di ottenere indirizzi IP da un numero impressionante di luoghi.

Infine, l’assistenza di alto livello, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è un altro vantaggio da non sottovalutare proposto da questa VPN.

