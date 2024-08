CyberGhost VPN è in offerta a 2,19 € al mese e rimborso a 45 giorni

CyberGhost è una delle migliori VPN in circolazione, e ora che viene proposta in offerta vale ancora di più la pena acquistarla. In questo momento, il piano biennale è proposto con uno sconto dell’82%, ovvero 2,19 € al mese (+ ulteriori 2 mesi gratis). In più, c’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati a 45 giorni. Il nostro consiglio è di non tergiversare: questa promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

Tutti i vantaggi dell’offerta di CyberGhost

Ma quali sono le peculiarità di questa rete privata virtuale? In primo luogo, la rigorosa politica no-log: nessun dato di navigazione verrà registrato. Poi c’è la sede in Romania: grande punto a favore, visto che il Paese in questione è fuori dalla giurisdizione delle principali allenze di sorveglianza. Dunque, viene garantito un elevato livello di protezione.

Tra le altre caratteristiche, segnaliamo:

Sicurezza al top grazie alla crittografia di livello militare , il blocco degli annunci e dei tracker per una navigazione più pulita e protetta;

, il e dei per una navigazione più pulita e protetta; Velocità straordinaria grazie ad un’ ampia rete di server ottimizzati , con cui è possibile navigare, scaricare e guardare contenuti in streaming evitando fastidiosi buffering;

, con cui è possibile navigare, scaricare e guardare contenuti in streaming evitando fastidiosi buffering; App intuitiva e facile da usare, anche per chi non è esperto del web.

E, a proposito di server, meritano una menzione i numeri della rete globale di CyberGhost: più di 7mila server in oltre 90 Paesi. Insomma, gli utenti possono usufruire di una connessione rapida e stabile praticamente dappertutto. Chi viaggia spesso o gli utenti che vogliono sbloccare contenuti geo-restritti (come streaming di film e serie tv), non dovranno più preoccuparsi.

Insomma, questa VPN è tanta roba, e la promozione attuale rende ancora più appetibile la sottoscrizione di un abbonamento. Ricordiamo che l’offerta di CyberGhost prevede un abbonamento di due anni con due mesi gratis in più al costo di soli 2,19 € al mese (sconto totale dell’82%). Con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni (la maggior parte delle VPN si ferma a 30). Per maggiori informazioni sulla promo e per l’acquisto vai sul sito ufficiale di CyberGhost.