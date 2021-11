CyberGhost VPN: sconto dell'85% anche nel Cyber Monday!

Il Black Friday 2021 è ormai trascorso, ma lo sconto dell’85% su CyberGhost VPN è ancora disponibile! Volete una soluzione Virtual Private Network che soddisfi le vostre esigenze coprendo ogni dispositivo? Allora non perdetevi questa offerta, che durerà soltanto fino alla serata odierna di lunedì 29 novembre 2021. Esattamente come durante la settimana di sconti più importante dell’anno, potrete aggiudicarvi il servizio a 1,83 Euro al mese per 2 anni.

CyberGhost VPN non cambia la promo per il Cyber Monday!

Come NordVPN e altri servizi Virtual Private Network di fascia alta, CyberGhost VPN sfrutta la crittografia AES a 256 bit e supporta i protocolli WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2m, ovverosia tutte le soluzioni più avanzate per tutelare l’utente durante la navigazione in rete da qualsiasi dispositivo. Ebbene sì, perché CyberGhost è compatibile con PC Windows, macOS, Linux, ma anche smartphone Android e iOS, o smart TV e console come Xbox e PlayStation. Pensate, potrete usare un singolo abbonamento fino a sette dispositivi in contemporanea!

CyberGhost garantisce poi la policy no-log, ovvero non registra i dati dell’utente relativi alla navigazione. Inoltre, troverete feature avanzate come Kill Switch per bloccare l’accesso a Internet in caso di problemi con la VPN. In tutto, il servizio conta su oltre 7300 server VPN collocati in quasi ogni paese del mondo. Così facendo, i gestori vi garantiscono la possibilità di accedere a tantissimi contenuti limitati geograficamente senza alcun problema.

In occasione del Cyber Monday 2021 potrete ottenere due anni di servizio più tre mesi in bonus gratuito, con un risparmio totale dell’85%. In tutto pagherete quindi 49,40 Euro per accedere alla VPN per due anni. In caso di problemi potrete contattare l’assistenza tecnica in qualsiasi momento, tutti i giorni della settimana, oppure richiedere il rimborso entro 45 giorni dall’acquisto. Il pagamento potrete effettuarli con carta di credito, PayPal o anche Bitcoin.