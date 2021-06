D-Link, 8 porte Gigabit per uno switch in sconto extra

Uno switch essenziale, ad un prezzo speciale. Un brand che è una garanzia, ma un prezzo che è da sottocosto. Un prodotto importante, ma al costo di pochi euro. L'offerta nasce su Amazon in seno alla produzione D-Link, ove lo switch da 8 porte DGS-108GL piomba a 24,90 euro per presentarsi (probabilmente soltanto per poche ore ancora) al miglior prezzo di sempre.

“Le porte Gigabit ad alta velocità consentono di collegare fino a 8 dispositivi per trasferimenti di file rapidi e streaming multimediale fluido“, spiega D-Link: “Il design senza ventole consente allo Switch di funzionare silenziosamente a casa o in ufficio, prolungando la vita del prodotto“. Del resto c'è poco da aggiungere: uno switch di grande essenzialità, con ben 8 porte a disposizione per una gestione comoda della propria postazione, ma ad un prezzo decisamente ridotto grazie ad uno sconto che porta quasi a parificare il costo dell'omologa versione a 5 porte.

Lo switch ha dimensioni di soli 6,7 x 14 x 2,6 cm e sulla parte posteriore ha una semplice presa di alimentazione e nulla più di questo. Semplicemente, chi sta cercando uno switch con porte Gigabit non deve far altro che approfittarne immediatamente.