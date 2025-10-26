 Da 5,66€ a 1,99€: Surfshark VPN oggi non costa niente
Surfshark VPN passa da 5,66€ a 1,99€ al mese grazie alla super offerta Black Friday e se l'attivi oggi stesso ottieni anche 3 mesi gratis.
Grazie all’offerta Black Friday oggi Surfshark VPN non costa più niente. Attivala adesso a soli 1,99 euro al mese, invece di 5,99 euro. Se concludi l’affare oggi stesso ottieni anche 3 mesi extra gratis. Si tratta di un’ottima occasione per proteggerti da virus e malware, ridurre al minimo truffe e spam e bloccare annunci e tracker.

Scegliere Surfshark è un bene perché puoi proteggere un numero di dispositivi illimitato. Inoltre, i suoi server assicurano velocità di connessione fino a 640 Mbps e uno streaming senza buffering. Questa soluzione, in un unico posto, offre tantissime funzionalità di sicurezza e protezione che ti tolgono tanti pensieri.

Prima di tutto la VPN illimitata che assicura un traffico sicuro e protetto oltre che anonimo. I server incanalano le tue informazioni in un tunnel crittografato così che solo tu e il destinatario possiate accedere ai dati sensibili che ti riguardano. Nessuno riuscirà a risalire alla tua identità digitale dalle tue attività online grazie a Surfshark VPN.

Surfshark VPN a 1,99€ è anche antivirus e ad-blocker

Scegli Surfshark VPN per ottenere subito una protezione completa delle tue connessioni online e dei tuoi dispositivi. Attivala adesso a soli 1,99 euro al mese, invece di 5,99 euro. Oggi ottieni anche 3 mesi extra in regalo. Scopri le ulteriori funzionalità di sicurezza incluse.

Surfshark include un potente sistema antivirus che protegge in tempo reale i tuoi dispositivi contro qualsiasi minaccia malware, hacker o cybercriminale. La scansione avviene automaticamente e regolarmente per evitare qualsiasi contaminazione e attacco.

Inoltre, hai attivo un blocco annunci e tracker che rende ancora più sicura la tua connessione. Nessuno potrà monitorare quello che fai online grazie a questo sistema. Addirittura, con l’ad-blocker in funzione non dovrai più vedere annunci invasivi e pop up sui siti. Il monitoraggio delle fughe di dati ti comunica se le tue informazioni sono finite su siti pericolosi o dark web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 26 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
26 ott 2025
