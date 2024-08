Dai l'addio alle chiamate indesiderate continue con Incogni

Il telefono squilla. Andiamo a rispondere, ma non è nessuno. Dopo dieci minuti una nuova chiamata, e anche in questo caso dall’altra parte non c’è anima viva. È trascorsa meno di mezz’ora dal primo squillo, ed ecco il terzo. Stavolta c’è qualcuno dall’altra parte della cornetta, anche se lo schema non cambia: non c’è nessun parente, nessun collega, nessun amico, ma solo e sempre spam.

Le chiamate indesiderate sono diventate ormai un problema per milioni di italiani ogni giorno. Alla base di tutto c’è la cessione involontaria dei propri dati personali, magari dopo l’iscrizione a un sito web o a un servizio online. E quanto più è facile cedere i nostri dati, tanto più è difficile arrestare lo spam in entrata.

Un aiuto arriva da Incogni, il servizio in abbonamento di Surfshark, che può essere definito come uno dei migliori strumenti per cancellare i propri dati da Internet. In queste ore è in offerta a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, grazie al maxi sconto del 50% applicato dall’ultima promozione.

Come funziona Incogni

Il funzionamento del servizio Incogni è piuttosto semplice. Il suo obiettivo è di rimuovere i dati degli utenti dai database dei broker di dati, aziende nate allo scopo di trarre profitto raccogliendo e vendendo a terze parti le informazioni personali di ignare persone (dalle informazioni di contatto a quelle di acquisto e navigazione).

Incogni dispone di un ampio elenco di broker (sono oltre 100 al momento). Tutto quello che fa è contattare ad uno ad uno i data broker e richiedere loro la rimozione dei dati associati all’utente in questione. Una volta ottenuta la cancellazione, Incogni torna ad effettuare nuovi controlli per controllare che i broker non abbiano aggiunto nuovi dati ai propri database.

Al momento il servizio Incogni è disponibile al prezzo scontato di 6,99 euro al mese anziché 8,29 euro. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.