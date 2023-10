DALL-E 3 disponibile in Bing Chat e Bing Image Creator

Come anticipato a fine settembre, Microsoft ha comunicato che Bing Chat e Bing Image Creator permettono ora di generare immagini con il nuovo modello DALL-E 3 di OpenAI. La qualità finale è nettamente superiore rispetto alla precedente versione e l’accesso è gratuito.

DALL-E 3 gratis con Bing

DALL-E 3, annunciato da OpenAI il 21 settembre, è disponibile solo agli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento a ChatGPT Plus o Enterprise. Grazie alla partnership miliardaria tra Microsoft e l’azienda californiana è possibile utilizzare il nuovo modello gratuitamente in Bing Chat e Bing Image Creator sul web.

DALL-E 3 può generare immagini più fotorealistiche di altri modelli e più pertinenti alle richieste degli utenti. La qualità finale si nota soprattutto nelle mani o nei volti umani, oltre che nel testo. Microsoft suggerisce di scrivere prompt più dettagliati possibile per ottenere un’immagine migliore. Ci sono ovviamente alcuni filtri per impedire la generazione di immagini con nudità o personaggi pubblici.

Per una maggiore trasparenza, alle immagini viene applicato un watermark digitale invisibile che indica la generazione con l’intelligenza artificiale. Dopo aver ottenuto l’immagine richiesta, l’utente può chiedere una successiva modifica (ad esempio “aggiungi un arcobaleno”).

Provando ad inserire un prompt in Bing Chat tramite Microsoft Edge viene mostrato il messaggio “Non è possibile creare l’immagine al momento. A causa della domanda elevata, non è possibile elaborare nuove richieste. Riprova più tardi“. Mikhail Parakhin, responsabile del gruppo Windows and Web Experiences, ha comunicato che il problema è dovuto al numero elevato di accessi, ma verrà risolto con l’aggiunta di altre GPU NVIDIA H100.

Nessun problema invece con la versione web di Bing Image Creator. I miglioramenti introdotti con DALL-E sono evidenti in questa immagine: