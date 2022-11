Come vedere Danimarca-Tunisia in streaming (Mondiali)

Danimarca-Tunisia è il match che assegna i primi tre punti in palio nel gruppo D dei mondiali di calcio in Qatar. Le altre due nazionali in gara nello stesso girone sono Francia e Australia. Ospitata dall’impianto Education City Stadium della capitale Doha, la cui costruzione è stata completata a fine 2020 (con 45.000 posti a sedere), la sfida può essere seguita in diretta streaming gratis senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

Danimarca-Tunisia 🇩🇰-🇹🇳: guarda la partita in diretta streaming

È sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay, accessibile in modo libero e a costo zero da tutti, attraverso qualsiasi dispositivo inclusi gli smartphone, i tablet e i computer. Lo stesso vale per i televisori dotati di una connessione a Internet. Ricordiamo infatti che i 64 incontri del torneo sono un’esclusiva del servizio pubblico, che li trasmetterà anche in chiaro sui tradizionali canali TV. Non manca nemmeno la possibilità di guardarli a risoluzione 4K ovviamente se in possesso di un modello compatibile.

Nella corso della loro storia, le due nazionali si sono incontrate solo una volta, nel maggio 2002 per un’amichevole: il match finì 2-1 per i danesi. Anche in questo caso, la formazione capitanata dal milanista Kjaer parte favorita per conquistare la vittoria e i primi tre punti del gruppo D, ma come ben sappiamo l’esito di questi match può essere imprevedibile e anche un singolo passo falso può compromettere l’intero percorso.

Chi si trova all’estero, ma vuol comunque seguire seguire la diretta di Danimarca-Tunisia con telecronaca in italiano, lo può fare connettendosi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto). In questo modo ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.