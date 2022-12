Dati al sicuro con la crittografia end-to-end di NordLocker

Parlare di NordLocker significa menzionare un servizio di cloud storage dagli alti livelli di protezione dei dati grazie alla crittografia end-to-end.

Optare per questo servizio significa anche affidarsi a uno spazio di archiviazione veramente notevole.

In altre parole, NordLocker è la scelta giusta per proteggere i propri file e, contemporaneamente, optare per un servizio di cloud veramente comodo.

Crittografia end-to-end: cos’è?

La crittografia end-to-end è una metodologia di codifica che si basa sulla decentralizzazione delle chiavi crittografiche e su algoritmi di crittografia asimmetrica.

In pratica, per aumentare la sicurezza, il sistema che deve gestire un canale di comunicazione non pone sotto controllo le chiavi private generate e archiviate nei dispositivi delle persone direttamente.

NordLocker: servizio e costi

NordLocker offre un servizio gratuito con 3 GB disponibili per ogni utente. Chi necessita di uno spazio di archiviazione molto più grande, tipo le aziende, in questa pagina ci sono diversi piani su cui puntare.

Eccoli nei dettagli:

Piano Business 500 GB : questo piano, che ha un costo mensile di 8,99 euro , si ottengono 500 GB di archiviazione cloud, la crittografia illimitata, il controllo degli accessi tramite Pannello di amministrazione, la gestione sicura dei file, la condivisione privata, l’accesso su qualsiasi piattaforma e il supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

: questo piano, che ha un costo mensile di , si ottengono 500 GB di archiviazione cloud, la crittografia illimitata, il controllo degli accessi tramite Pannello di amministrazione, la gestione sicura dei file, la condivisione privata, l’accesso su qualsiasi piattaforma e il supporto prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Business Plus 2 TB: qui lo spazio di archiviazione cloud arriva fino a 2 TB. Il costo mensile è di 14,99 euro. Si ottengono gli stessi servizi del piano Business 500 GB.

In questo periodo, i prezzi di cui sopra sono scontati del 53%. Si può anche richiedere un Piano personalizzato, discutendo delle strategie di integrazione necessarie. Alla fine, NordLocker rilascerà una demo per testare il servizio.

Una volta scelto il piano QUI e acquistato il servizio, si potrà fin da subito eseguire il backup dei dati e sincronizzarli in un file vault sicuro sul Web.

Tutto viene controllato da un pannello di amministrazione di NordLocker.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.