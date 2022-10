DaVinci Resolve confermato su iPad: quando arriva?

La notizia farà di certo molto piacere a coloro che sono in possesso di un tablet Apple o che hanno intenzione di acquistarne uno di ultima generazione: entro la fine dell’anno saranno in grado di scaricare e installare DaVinci Resolve sul proprio iPad. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di una delle soluzioni più apprezzate tra quelle in circolazione per il montaggio e l’editing video, a livello professionale e non solo.

Blackmagic Design conferma DaVinci Resolve per iPad

L’annuncio è giunto direttamente dalla software house Blackmagic Design responsabile del progetto. Il debutto è previsto in download gratuito sulla piattaforma App Store entro il quarto trimestre 2022. Chi vorrà, sarà poi in grado di acquistare la versione Studio (a pagamento) attraverso la formula degli acquisti in-app. L’entità della spesa non è stata confermata. Qui sotto uno screenshot che permette di dare uno sguardo in anteprima all’interfaccia.

Il codice di DaVinci Resolve è ottimizzato per sfruttare al meglio le potenzialità del chip Apple M2 integrato negli iPad Pro di ultima generazione. Lo stesso vale per accessori come Apple Pencil, Magic Trackpad, Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio, così come l’interazione multitouch con il display. Garantita inoltre la piena compatibilità con i progetti creati nell’edizione desktop. Sarà possibile importare i file direttamente dallo storage interno, dalla libreria Photos o da un drive esterno connesso a iCloud o via USB-C. Nessun problema nemmeno H.264, H.265, ProRes e RAW.

Al momento non è dato a sapere se il software sarà reso disponibile anche per i tablet di Cupertino che non integrano un chip Apple Silicon come il nuovo iPad da 10,9 pollici con A14 Bionic.