Days of Play 2025: tutti gli sconti PS5 sono anche su Amazon

È iniziato l’evento Days of Play 2025 e i prodotti Sony sono già in sconto anche su Amazon. Dalla console PS5 nelle sue diverse versioni, fino al visore VR2 per la realtà virtuale, passando per i controller e arrivando infine ad alcuni giochi AAA. L’iniziativa andrà avanti fino all’11 giugno.

PS5 e giochi: le offerte dei Days of Play 2025

Diamo uno sguardo alle offerte più interessanti, partendo proprio dalla PS5 Slim Standard Edition. L’appuntamento permette di acquistarla con un forte risparmio sul listino ufficiale. Il controller DualSense è incluso nella confezione.

Discorso analogo per la nuova PlayStation 5 Pro, in sconto di 50 euro. È la versione evoluta e più potente della piattaforma.

Per gli appassionati della realtà virtuale c’è il visore PS VR2, oggi più conveniente che mai.

Anche gli auricolari wireless PULSE Explore sono protagonisti di un’ottima offerta.

Vale lo stesso per il joypad DualSense Edge progettato per il massimo della reattività e della personalizzazione: eccolo in sconto.

Per i Days of Play 2025, Sony ha tagliato il prezzo anche della versione tradizionale del controller, in diverse colorazioni.

Il gioco dell’anno ASTRO BOT ha raggiunto il suo minimo storico. Un’occasione davvero imperdibile.

Gran Turismo 7, la migliore simulazione automobilistica in circolazione, è in forte sconto.

Più che un gioco, un’esperienza: anche The Last of Us Parte II Remastered è in offerta su Amazon.

Concludiamo con la promozione sull’avventura a mattoncini LEGO Horizon Adventures.

Ricordiamo infine che da oggi sono disponibili i giochi gratis di giugno per gli abbonati a PlayStation Plus. Nel dettaglio sono NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk e Destiny 2: La Forma Ultima. Per saperne di più rimandiamo all’articolo dedicato.