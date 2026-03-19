 DAZN alza i prezzi, fino a 71,99 euro/mese: calcio sempre più caro
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DAZN alza i prezzi, fino a 71,99 euro/mese: calcio sempre più caro

Ennesimo ritocco verso l'alto per i prezzi degli abbonamenti a DAZN: a questo giro, i rincari interessano le formule Full e Family.
DAZN alza i prezzi, fino a 71,99 euro/mese: calcio sempre più caro
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Ennesimo ritocco verso l'alto per i prezzi degli abbonamenti a DAZN: a questo giro, i rincari interessano le formule Full e Family.
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Rincaro per gli abbonamenti Full e Family di DAZN. La piattaforma ha deciso di ritoccare verso l’alto i prezzi di questi due piani, lasciando invece invariati quelli degli altri pacchetti. Una decisione arrivata nel momento in cui il campionato di Serie A sta per entrare nella sua fase finale e con i mondiali 2026 sempre più vicini.

DAZN alza i prezzi degli abbonamenti Family e Full

A segnalarlo per prima è stata la redazione di Calcio e Finanza. Adesso si arriva fino a 71,99 euro al mese se si vuole scegliere la formula con accesso completo a tutti gli sport e utilizzabile simultaneamente su due reti diverse.

Il nuovo prezzo dell'abbonamento DAZN Family

Ecco un riepilogo con i nuovi prezzi proposti dalla piattaforma (non sono citati quelli con un unico pagamento annuale).

  • Goal a 19,99 euro al mese o 13,99 euro al mese con piano annuale;
  • Sports a 14,99 euro al mese o 11,99 euro al mese con piano annuale;
  • MyClubPass a 29,99 euro al mese solo con piano annuale;
  • Full a 46,99 euro al mese o 36,99 euro al mese con piano annuale;
  • Family a 71,99 euro al mese o 61,99 euro al mese con piano annuale.

Come sempre accade in questi casi, i rincari solleveranno un coro di proteste da parte degli abbonati e dei tifosi. Le proteste andranno poi via via scemando, lasciando posto a un lungo periodo di silenzio, fino al prossimo aumento. E così via, in un loop infinito. In discussione non c’è tanto il valore di una piattaforma, il cui catalogo oggi è effettivamente ricco di contenuti anche extra-calcistici, ma l’accessibilità dell’offerta. Forse, anche rendere lo streaming delle partite più economico contribuirebbe a contrastare il fenomeno della pirateria.

A proposito di mondiali 2026, la nostra nazionale scenderà in campo tra pochi giorni per provare a strappare la qualificazione. Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo giovedì 26 marzo. L’eventuale finale con una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina si disputerà invece il 31 marzo, in trasferta.

Fonte: Calcio e Finanza

Pubblicato il 19 mar 2026

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