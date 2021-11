DAZN, arriva il FullHD ma non senza problemi

La prima giornata di FullHD su DAZN sembra essere andata sufficientemente bene, pur con qualità altalenante che solo in alcuni spezzoni sembra realmente fare la differenza rispetto al precedente HD. Durante Inter-Napoli (in corso in questi minuti) sono però iniziate le prime segnalazioni di problemi da parte degli utenti.

DAZN, non semplice l'esordio in FullHD

Non è mai semplice comprendere quanto vasto e reale sia il problema segnalato, poiché solitamente frutto di singoli casi non ascrivibili ad un malfunzionamento generale. Tuttavia in questo caso il problema sembra essere comune per molti utenti con un blocco contemporaneo su più utenze sul medesimo fermo immagine. Questi alcuni esempi:

Il blocco sarebbe in seguito svanito (in questi casi DAZN consiglia di fermare la sessione e di effettuare un nuovo login), ma la qualità resterebbe al di sotto del FullHD. Esordio complesso, insomma, ed i meccanismi legati ai flussi video ad alta definizione alzano ulteriormente l'asticella per un servizio che già aveva più di un problema.