DAZN: contenuti gratis senza abbonamento

Dopo aver introdotto la modalità “pay-per-view” a metà ottobre, DAZN ha annunciato un’altra interessante novità. A partire dal prossimo 26 gennaio sarà possibile accedere gratuitamente ad alcuni contenuti, quindi senza l’obbligo di sottoscrivere l’abbonamento. Si tratta di un’ottima opportunità per i cosiddetti tifosi occasionali.

Eventi sportivi gratuiti dal 26 gennaio

La novità, lanciata con successo in Germania, permette di vedere una selezione di contenuti in modalità free, sia live che on demand, oltre che accedere ai prodotti e servizi integrati di DAZN, tra cui notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing. Gli utenti che non hanno mai sottoscritto l’abbonamento (i prezzi sono aumentati dal 2 gennaio) devono solo effettuare la registrazione con email, nome e cognome.

Il primo match visibile gratuitamente è quello tra Tottenham e Manchester City, valevole per il quarto turno della FA Cup. DAZN offrirà anche le amichevoli della Riyadh Season Cup con l’atteso incontro tra Messi e Ronaldo, oltre alle partite del campionato spagnolo e portoghese, della serie femminile e della Champions League femminile.

Questo è l’elenco completo degli eventi visibili gratis tra il 26 gennaio e l’8 febbraio (sono visualizzati sulla home page nella sezione Contenuti Gratuiti):

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA Cup)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedì 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

DAZN specifica che la scelta dei contenuti live e on demand fruibili in modalità free viene effettuata di volta in volta, in base alle scelte commerciali e gli accordi vigenti con i detentori di diritti. Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha dichiarato:

La nostra visione è di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale e il lancio della modalità free è un altro passo che va in questa direzione. Offrendo la migliore proposta per i detentori dei diritti e la migliore app per i fan, stiamo lavorando per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati in un ecosistema completo e interattivo che possa regalare tutte le emozioni del grande sport.

