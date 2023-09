DAZN è gratis per 2 mesi scegliendo il conto di Banca Sella

La nuova promozione lanciata da Banca Sella è l’occasione giusta per accedere gratis a DAZN per 2 mesi, soprattutto in questo momento in cui il campionato di Serie A entra nel vivo e stanno per iniziare le coppe europee e tante altre manifestazioni sportive.

Per tutti i clienti che scelgono il Conto Sella Start e accreditano lo stipendio, infatti, ci sono 2 mesi gratis di DAZN Standard, senza alcun vincolo di rinnovo una volta terminato il periodo promozionale. La promozione si somma a tutti gli altri vantaggi proposti da Banca Sella.

L’istituto, infatti, propone un conto con canone di 1,5 euro al mese, ma azzerato per i primi 3 mesi, e una carta di debito con prelievi gratis oltre che bonifici gratis e la possibilità di accedere a tutti gli altri servizi di Banca Sella.

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Banca Sella.

DAZN è gratis con Banca Sella: ecco la promozione

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Banca Sella c’è la possibilità di accedere a un conto corrente:

canone di 1,5 euro al mese ; il canone è azzerato per 3 mesi

; il canone è azzerato per 3 mesi carta di debito gratuita utilizzabile per pagamenti senza commissioni oltre che per prelievi gratis da ATM Sella; ci sono anche 4 prelievi gratis al mese dagli altri ATM in UE

utilizzabile per pagamenti senza commissioni oltre che per prelievi gratis da ATM Sella; ci sono anche dagli altri ATM in UE bonifici gratis

Semplicemente accreditando lo stipendio, inoltre, è possibile ottenere 2 mesi gratis di DAZN Standard, per un valore superiore a 80 euro del bonus. Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire la procedura online qu idi sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.