DAZN e Fanatics insieme per il merchandising

Prende ufficialmente il via la collaborazione tra DAZN, la nota piattaforma per lo sport in streaming, e Fanatics, azienda statunitense con alle spalle 25 anni di attività e già operativa a livello globale, specializzata in prodotti e merchandising per i tifosi. Stando a quanto reso noto, la partnership si svilupperà in più fasi. Vediamo di cosa si tratta.

Sport e merchandising: DAZN con Fanatics

Il primo obiettivo, fissato entro un anno, è quello di arrivare a offrire agli utenti un’esperienza di e-commerce personalizzata, che sappia tenere conto delle loro passioni, delle squadre e dei giocatori preferiti. È inoltre prevista l’integrazione di un processo semplificato per gli acquisti. Riportiamo di seguito il commento di Shay Segev, CEO di DAZN Group.

Fanatics è leader mondiale nel settore del merchandising sportivo su licenza e sta vivendo una crescita straordinaria. DAZN è il partner perfetto vista la loro espansione a livello internazionale: la nostra missione è costruire un’unica piattaforma globale che sia la destinazione per gli appassionati di sport, che semplifichi l’esperienza e offra tutto in un unico luogo. Fanatics e DAZN condividono obiettivi a lungo termine simili e questo rappresenta l’inizio perfetto per una collaborazione duratura.

La piattaforma di streaming mira dunque a estendere sempre più il proprio raggio d’azione, andando oltre quello inerente alla trasmissione di match, eventi e altri contenuti. In un certo senso, le dinamiche che regolano la collaborazione appena svelata con Fanatics, andranno a replicare quelle già annunciate nei mesi scorsi per la partnership con Vivaticket. In quel caso, interessano però i biglietti delle partite. Prosegue Segev.

Avere un e-commerce integrato dove i tifosi possono acquistare il merchandising e l’abbigliamento sportivo ufficiale della propria squadra arricchisce l’esperienza complessiva del tifoso: un’espressione essenziale di sostegno e cultura del tifo per milioni di persone. Si tratta di una combinazione vincente: Fanatics è un leader globale in questo settore e DAZN ha un pubblico di appassionati di sport enorme, coinvolto e in crescita.

