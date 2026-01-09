DAZN Full oggi lo attivi a soli 30€ anziché 50€

Approfitta subito dell’incredibile offerta disponibile online per attivare DAZN Full a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro, al mese. Si tratta di una promozione speciale per goderti tutto lo sport offerto da questa piattaforma di streaming a un prezzo super vantaggioso. Cosa stai aspettando? Abbonati subito per assicurarti i primi 6 mesi scontati.

Terminati i 6 mesi di promozione, l’abbonamento si rinnoverà alle condizioni economiche di quel momento, salvo disdetta. Questa promozione terminerà tra pochissimi giorni. Ragion per cui è fondamentale approfittarne subito e iniziare subito a godersi tutti i contenuti disponibili con questo abbonamento davvero particolarmente ricco e vantaggioso. Tantissimi contenuti per soddisfare la tua voglia di sport.

Cosa include DAZN Full: tutti i contenuti

Grazie a DAZN Full potrai accedere a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, sia live che on demand. Potrai seguirli contemporaneamente su due dispositivi registrati, purché connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Oggi questo pacchetto ti costa molto meno. Attivalo subito a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro, al mese e per i primi sei mesi.

L’offerta editoriale completa, quella che stai attivando con questa promozione quasi a metà prezzo per i prossimi sei mesi, include tutte le partite di Serie A Enilive, tra cui le 266 in esclusiva e le 114 in co-esclusiva, compresi anche tutti i big match. Inoltre, potrai vedere tutte le partite di Serie BKT. Addirittura, incluso nell’abbonamento c’è anche LaLiga EA Sports in esclusiva e il meglio della Liga Portoghese.

Sempre in questo abbonamento hai anche accesso a tutta la Serie A Women Athora, il Campionato Primavera e i Canali Tematici tra cui FC Internazionale e AC Milan. Abbonandoti adesso a soli 29,99 euro avrai anche la possibilità di seguire integralmente il palinsesto di RedBull TV, il Volley Italiano ed Europeo, gli eventi trasmessi sui canali di Eurosport, gli incontri UFC e Boxe e i canali Discovery+.