DAZN e Infinity insieme per lo streaming

114 partite della Serie A in diretta streaming, il campionato spagnolo, tornei internazionali come la Coppa Libertadores e la Coppa d’Africa, l’hockey della NFL, i combattimenti della UFC e il rally della WRC, insieme a un vasto catalogo di film, episodi delle serie TV e cartoni animati, tutto in una sola formula d’abbonamento. È quanto propongono DAZN e Infinity con una nuova offerta unificata.

DAZN e Infinity: sport e cinema

L’accordo si concretizza in una sottoscrizione che a prezzo scontato permette l’accesso a entrambi i servizi, anche su più dispositivi in contemporanea (smartphone, tablet, computer, set-top box, Smart TV ecc.) e con il supporto all’alta definizione (fino al 4K, laddove supportato). Da una parte si possono seguire gli eventi sportivi di DAZN, portati in Italia questa estate dal gruppo Perform, dall’altra tutti i contenuti del catalogo messo a disposizione dalla piattaforma di casa Mediaset. Così Veronica Diquattro, EVP Revenue di DAZN Italia, ha commentato la partnership.

La collaborazione con Infinity ci consente di rendere accessibile l’ampia offerta di contenuti sportivi premium di DAZN a un pubblico sempre più vasto. L’abbinamento tra sport e cinema permetterà agli spettatori di scegliere, sia a casa che in mobilità sui principali dispositivi connessi a internet, quali emozioni vivere, siano esse quelle di un big match sportivo o quelle di un avvincente film o serie TV.

Due piattaforme, un’unica offerta

A fronte di una spesa pari a 13,99 euro al mese (anziché 17,98 euro) i clienti possono effettuare lo streaming da entrambi i servizi. Per chi desidera testarne la qualità prima di mettere mano al portafogli ci sono i 30 giorni di prova gratuita offerti all’atto dell’iscrizione, con l’opzione di disdire il rinnovo in qualsiasi momento. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito ufficiale dell’iniziativa. Pablo Falanga, direttore commerciale di Infinity, sottolinea come la stretta di mano renda la piattaforma più competitiva a livello commerciale.

Siamo entusiasti di aver stretto un accordo con DAZN per lanciare l’offerta più competitiva del mercato, un’offerta strutturata tenendo in considerazione le più grandi passioni degli italiani: cinema e sport. La nostra grande attenzione verso il cinema fa sì che l’accordo con DAZN rientri perfettamente nella costruzione di una proposta ancora più completa per il pubblico italiano. La natura stessa dei due servizi streaming permetterà agli utenti di fruire in modo semplice e vantaggioso di tutto il meglio dei due servizi.

Che sia nato un nuovo tipo di “tv” è cosa nota e attesa da tempo. Questi accordi rendono però tale prospettiva sempre più concreta, delineata, visibile: il Web è il punto di incontro di più canali verticali la cui sommatoria genera un palinsesto personalizzato con i contenuti desiderati. Ed è questo un orizzonte con il quale la tv generalista dovrà fare pesantemente i conti.