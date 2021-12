DAZN è la migliore applicazione per Apple TV (App Store Award 2021)

Il team di DAZN chiude un anno di certo non semplice con una soddisfazione: l'applicazione sviluppata per Apple TV è risultata la migliore della categoria, in occasione degli App Store Award 2021 organizzati dalla mela morsicata.

DAZN: l'app Apple TV è stata premiata

Il software è stato particolarmente apprezzato per la sua interfaccia, in grado di semplificare l'accesso ai match sportivi e agli altri contenuti proposti in streaming, direttamente dal televisore e senza costringere lo spettatore all'uso di altri dispositivi. Questo il commento di Ben King, Chief Subscription Officer di DAZN.

In DAZN, sappiamo che molti dei nostri fan seguono ancora lo sport live dal proprio divano ed è per questo che il nostro impegno è volto a offrire la migliore esperienza di visione possibile su Apple TV. Questo award che riconosce il nostro impegno, ci rende orgogliosi. Un premio che è merito dell'incredibile talento dei team di DAZN e della grande attenzione volta a rendere lo sport più accessibile agli appassionati di tutto il mondo.

Sono in totale 15 le applicazioni premiate dagli App Store Award 2021. Tra le altre, citiamo Toca Life World di Toca Boca ha trionfato come App iPhone dell'anno, LumiaFusion di LumaTouch come App iPad dell'anno, Craft di Luki Labs Limited come App Mac dell'anno, Carrot Weather di Grairl come App Apple Watch dell'anno, League of Legends Wild Rift di Riot Games come Gioco iPhone dell'anno, MARVEL Future Revolution di Netmarble come Gioco iPad dell'anno, Myst di Cyan come Gioco Mac dell'anno, Space Marshal 3 di Pixelbite come Gioco Apple TV dell'anno e Fantasian di Mistwalker come Gioco Apple Arcade dell'anno.