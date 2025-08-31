 DAZN MyClubPass ultimo giorno per seguire la tua squadra del cuore a un prezzo imperdibile
Scegli adesso DAZN MyClubPass per seguire la tua squadra del cuore durante tutto il campionato di Serie A Enilive a un prezzo imperdibile.
Scegli adesso DAZN MyClubPass per seguire la tua squadra del cuore durante tutto il campionato di Serie A Enilive a un prezzo imperdibile.
DAZN MyClubPass è l’ultima occasione per seguire la tua squadra del cuore durante la nuova stagione di Serie A Enilive 2025/26. A un prezzo imperdibile, è la soluzione perfetta da prendere al volo prima che termini. Attivalo adesso a soli 29,99 euro al mese! Oggi è l’ultimo giorno disponibile per ottenere questa promozione esclusiva.

Con MyClubPass segui le 38 partite del tuo team oltre a tutti i pre e post partita, gli higlights e i contenuti on demand della tua squadra. Con soli 5 euro in più al mese passi all’esperienza completa. In questo modo avrai accesso a tutte le 380 partite di Serie A Enilive 2025/26.

Inoltre potrai anche seguire tutta la Serie BKT 2025/26, la LaLiga e il resto del grande calcio. Con DAZN FULL, a differenza di MyClubPass, hai accesso a tutti i canali Eurosport e all’esperienza Discover+, con le olimpiadi invernali Milano Cortina 2025/26. Insomma, potrai goderti un mondo di sporto tutto l’anno alla migliore qualità di sempre.

DAZN MyClubPass: tutto sulla seconda giornata di Serie A

Con DAZN MyClubPass puoi seguire fin da ora la tua squadra del cuore giocare il campionato di Serie A Enilive 2025/26 senza perdere nemmeno una partita. Attivalo adesso a soli 29,99 euro al mese! Dai un’occhiata al calendario completo di oggi, domenica 31 agosto 2025, della Serie A:

  • Torino vs Fiorentina ore 18:30
  • Genoa vs Juventus ore 18:30
  • Inter vs Udinese ore 20:45
  • Lazio vs Verona ore 20:45

Con soli 5 euro in più al mese passi all’esperienza completa. Con DAZN FULL puoi anche seguire la Serie BKT 2025/26. Ecco il calendario completo della seconda giornata di Serie B per oggi, domenica 31 agosto 2025:

  • Carrarese vs Padova ore 19:00
  • Sudtirol vs Sampdoria ore 19:00
  • Bari vs Monza ore 21:00
  • Modena vs Avellino ore 21:00

Inoltre, potrai anche seguire tutte le partite della LaLiga 2025/26. Ecco il calendario completo di oggi:

  • Celta Vigo vs Villarreal ore 17:00
  • Betis vs Atletico Bilbao ore 19:00
  • Espanyol vs Osasuna ore 19:30
  • Rayo Vallecano vs Barcellona ore 21:30
Pubblicato il 31 ago 2025

Osvaldo Lasperini
31 ago 2025
