DAZN: le partite di oggi e tutta la Serie A da soli 34,99€

Approfitta subito dell’offerta di DAZN che offre le partite di oggi e tutta la Serie A Enilive a partire da soli 34,99€ al mese. Un’occasione unica per vedere lo sport che ami in diretta streaming. Infatti, hai accesso non solo al calcio. Cosa stai aspettando? Attiva subito il tuo abbonamento e comincia a divertirti sul serio.

A questo prezzaccio hai accesso a tutto il calcio italiano con le partite di Serie A Enilive, la Serie BKT e i contenuti di Milan TV, Inter TV e Juventus TV. Inoltre, potrai goderti il calcio internazionale con LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Beltic e la UEFA Women’s Champions League.

A tutto questo DAZN ci mette il carico offrendo anche il basket con tutta la Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, tutta l’Eurocup e la Basket Champions League. Inoltre, in un solo abbonamento ottieni anche il volley con la Nazionale ai Mondiali, la Serie A Femminile, SuperLega e i club italiani nel Mondiale.

Non può nemmeno mancare tennis, ciclismo e sport invernali grazie all’accesso diretto in streaming ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, il fighting, la boxe e una selezione delle partite NFL. Cosa stai aspettando?

Approfitta subito di questa super offerta. Con il Piano Standard a soli 34,99€ al mese i contenuti sono accessibili in contemporanea su una rete domestica. Se vuoi l’accesso in contemporanea su 2 reti domestiche allora attiva il Piano Plus da soli 59,99€ al mese.

DAZN: le partite Serie A Enilive di oggi, domenica 9 febbraio

Con DAZN, a partire da soli 34,99€, hai accesso a tutta la Serie A Enilive e quindi alle partite in programma oggi, domenica 9 febbraio, e domani, lunedì 10 febbraio. Attiva subito il tuo abbonamento e scegli quali match della 24a giornata di campionato guardare tra queste:

domenica 9 febbraio ore 12:30 Venezia-Roma

domenica 9 febbraio ore 15:00 Lazio-Monza Cagliari-Parma

domenica 9 febbraio ore 18:00 Lecce-Bologna

domenica 9 febbraio ore 20:45 Napoli-Udinese

Lunedì 10 febbraio ore 20:45 Inter-Fiorentina



Tutte le partite in programma oggi e domani sono disponibili in diretta su DAZN a partire dal pre-partita che offre informazioni molto interessanti sulle squadre che si sfidano sul campo, previsioni dei risultati e molto altro ancora.