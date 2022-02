DAZN rimescola i vertici: in arrivo Franco Bernabé

Passata la tempesta e condotta la nave in salvo, l’AD Veronica Diquattro potrebbe lasciare DAZN entro breve. Secondo quanto rivelato dal Sole24Ore, infatti, il gruppo sarebbe pronto a rimescolare le carte in vista della prossima stagione.

Secondo quanto emerso, sarebbero due i nomi in entrata, entrambi particolarmente strategici: in primis v’è quello di Franco Bernabé, la cui storia nel mondo delle TLC è nota e altisonante (già due volte amministratore delegato di Telecom Italia e presidente della GSMA); inoltre in entrata vi sarebbe anche Stegano Azzi, anch’egli ex-Telecom.

DAZN, entrano Bernabé e Azzi

Proprio quest’ultimo potrebbe essere la figura che andrebbe a sostituire Veronica Diquattro già fin dai prossimi mesi, avendo così il tempo per riorganizzare il gruppo in vista delle importanti offerte di metà anno per fidelizzare l’utenza attuale e trattenerla fino all’inizio della prossima complicata stagione. Il prossimo campionato di Serie A (asset principale tra le offerte di DAZN Italia), infatti, sarà inframezzato dai Mondiali del Qatar ed avrà pertanto un ritmo anomalo rispetto a tutte le altre stagioni.

A questo appuntamento DAZN si presenta con la scommessa vinta del Full HD, ma con l’ombra lunga dei malfunzionamenti a gravare su un servizio che ha deluso più di un utente ad inizio stagione. Era quello il costo della transizione verso la trasmissione in streaming, passaggio che è gravato però sull’utenza e che ha portato anche ad interventi decisi dell’AGCOM per garantire alle parti massima attenzione istituzionale e massime tutele per i consumatori.

Le polemiche sulle rilevazioni numeriche del pubblico sono probabilmente l’ostacolo più importante da affrontare, poiché da questo aspetto dipende buona parte del modello di business odierno. Rimescolare le carte ed assorbire importanti esperienze come quelle di Bernabé e Azzi significa preparare il futuro prossimo del gruppo per monetizzare al meglio i diritti acquisiti sulla Serie A fino al 2024.