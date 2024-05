DAZN: sconto di 60 euro per gli abbonati allo stadio

Dopo aver annunciato i nuovi aumenti, DAZN ha introdotto un’offerta per i tifosi che seguono la propria squadra allo stadio. Chi sottoscrive l’abbonamento per vedere dal vivo le partite della stagione 2024/25 può ricevere uno sconto di 60 euro sul piano DAZN Standard annuale (pagamento in unica soluzione). La prima squadra ad aderire all’iniziativa è la Juventus.

Abbonamento annuale in offerta

Per usufruire dello sconto è innanzitutto necessario sottoscrivere l’abbonamento per seguire le partite allo stadio. Nel caso della Juventus, l’acquisto deve essere effettuato entro il 30 maggio. L’abbonato riceverà un’email in cui è presente il link che porta alla pagina di DAZN dedicata all’offerta. Nelle prossime settimane dovrebbero essere annunciate simili iniziative da parte di Inter e Milan.

L’offerta è attivabile esclusivamente dai nuovi utenti o dagli utenti che non hanno un abbonamento DAZN attivo. Può essere sottoscritto solo il piano Standard annuale con pagamento in unica soluzione. Il costo è 299,00 euro, invece di 359,00 euro. Al termine dei primi 12 mesi, l’abbonamento si rinnova alle condizioni economiche in vigore, salvo disdetta. Non è possibile mettere in pausa l’abbonamento annuale.

L’offerta è chiaramente indirizzata ai tifosi che vogliono vedere le partite in trasferta della propria squadra. Ovviamente è possibile accedere all’intero catalogo, incluse le prossime Olimpiadi di Parigi. I più attenti avranno sicuramente notato che i 60 euro di sconto corrispondono esattamente all’aumento annunciato a gennaio.

Gli aumenti recenti riguardano principalmente il piano Plus. Federconsumatori ha presentato un esposto per presunto abuso di posizione dominante all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).