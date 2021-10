Da oggi puoi regalare (o regalarti) DAZN direttamente da Amazon. Non solo si tratta di una buona idea per un regalo, per un'occasione speciale o per il prossimo Natale, ma è anche un possibile valido modo per risparmiare rispetto ai costi tradizionali di abbonamento. Ecco come sfruttarla ed ecco soprattutto perché può rivelarsi conveniente anche per un acquisto personale.

DAZN, ecco la carta prepagata

Sono queste tre le soluzioni disponibili:

1 mese di DAZN a 29,99 euro

di DAZN a 3 mesi di DAZN a 79,90 euro invece di 89,97 euro (-10€)

di DAZN a (-10€) 6 mesi di DAZN a 149,94 euro invece di 179,94 euro (-30€)

Può essere un regalo per altri o può essere un regalo per sé stessi, insomma: tutto quel che è necessario fare è entrare sull'apposita pagina Amazon e compilare il modulo inserendo la mail del destinatario, un messaggio e la data di spedizione (potendo così programmare l'invio esattamente nel giorno previsto). Quando la durata è pari a 3 mesi, il risparmio rispetto ad un abbonamento tradizionale è pari a 10 euro; quando la card ha valore semestrale, il risparmio rispetto ad un abbonamento tradizionale è pari a 30 euro. Solo la card mensile non abilita ad alcuno sconto, ma ha valore identico a quello di un abbonamento siglato direttamente sull'interfaccia dell'app.

Quel che si andrà ad inviare scegliendo questa soluzione è una card di questo tipo in arrivo via mail:

Il codice ivi contenuto consentirà di dare inizio ad un abbonamento DAZN della durata prevista dalla card, potendo godere di un servizio che, pur avendo qualche intoppo di troppo a inizio stagione, sta ora progressivamente migliorando la qualità dell'offerta e punta ad una evoluzione ulteriore in vista del gran finale del Campionato di Calcio di Serie A.

I codici inviati possono essere utilizzati una sola volta e vanno attivati entro 12 mesi dalla data di acquisto. Per pianificare ora il tuo regalo non devi far altro che partire da qui.