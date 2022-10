DAZN Standard: solo 20,99 euro per 4 mesi

Nuova interessante promozione di DAZN, dopo quella di fine settembre. Stavolta però è riservata esclusivamente ai vecchi abbonati. Solo questi ultimi hanno infatti ricevuto l’email che li invita a riattivare l’account al prezzo di 20,99 euro per quattro mesi. L’offerta è valida fino al 10 ottobre.

DAZN Standard: 20,99 euro/mese per i vecchi abbonati

Dalla stagione 2022/23 è possibile sottoscrivere due piani di abbonamento: Standard (29,99 euro/mese) e Plus (39,99 euro/mese). Molti utenti hanno deciso di disattivare l’account, visto che il piano più economico non permette di condividere la visione tra persone che non vivono nella stessa abitazione. DAZN cerca quindi di riconquistarli con l’offerta speciale valida dal 7 al 10 ottobre.

Come si può vedere nell’immagine, l’abbonamento al piano Standard è disponibile con uno sconto del 30%. I vecchi abbonati pagheranno quindi 20,99 euro per i primi quattro mesi. La riattivazione dell’account deve avvenire direttamente dalla pagina web indicata nell’email, non tramite app. Ovviamente devono essere utilizzate le vecchie credenziali. Il metodo di pagamento può essere carta di credito/debito o PayPal.

Al termine dei quattro mesi, l’abbonamento verrà rinnovato al prezzo di 29,99 euro/mese, a meno di disdetta anticipata. L’utente che passerà subito o successivamente al piano Plus perderà la promozione e dovrà pagare 39,99 euro/mese. Ricordiamo che, a partire dal 30 ottobre, il recesso dall’abbonamento diventerà effettivo 30 giorni dopo la richiesta.

