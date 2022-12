DAZN START: tutto sul nuovo abbonamento del 2023

Ennesima rivoluzione in vista per DAZN, che ha anticipato in via ufficiale le novità che interesseranno le formule di abbonamento proposte. L’obiettivo è duplice: arricchire l’offerta dei contenuti presenti nel catalogo e introdurre una sottoscrizione inedita, battezzata START, pensata per andare incontro ai gusti di chi ama sport differenti rispetto al calcio.

DAZN START e le novità per gli altri abbonamenti

Anzitutto, START non andrà a sostituire né a rimpiazzare gli attuali piani STANDARD e PLUS, ma li affiancherà. Sarà accessibile al prezzo mensile di 12,99 euro, più economico rispetto alle alternative.

Tra gli sport inclusi troviamo il basket italiano e il meglio di quello europeo, il football del campionato americano NFL, la boxe, la UFC e il meglio degli incontri nell’ambito del fighting internazionale.

Sono previsti cambiamenti anche per i già citati abbonamenti STANDARD e PLUS, ma senza introdurre alcun ritocco alle tariffe, che rimarranno le stesse anche per chi ha sospeso il rinnovo. Interessano ad esempio il debutto delle partite della Serie C e l’aumento del numero di dispositivi che è possibile associare a un singolo account.

DAZN STANDARD (29,99 euro al mese): aggiunto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il calcio femminile europeo e la possibilità di registrare fino a sei dispositivi utilizzandone due in contemporanea connessi alla stessa rete Internet;

DAZN PLUS (39,99 euro al mese): aggiunto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il calcio femminile europeo e la possibilità di registrare fino a sette dispositivi utilizzandone quattro in contemporanea connessi a due reti Internet diverse (massimo due device per ogni network).

Tutte le novità appena descritte saranno introdotte il 2 gennaio 2023. Ricordiamo che, da poco più di un mese, con l’ abbonamento a DAZN è possibile accedere anche alle edizioni digitali di Gazzetta dello Sport e Sportweek, senza spese aggiuntive.

