DAZN e Tour de France: scegli l'offerta vincente

Grazie a DAZN, in questi giorni, hai la possibilità di guardare in diretta il Tour de France. Goditi tutte le gare in live streaming a casa o in viaggio, senza alcun limite. A partire da 9,99 euro al mese ottieni l’accesso ai tuoi sport preferiti. Cosa stai aspettando? Scegli l’offerta vincente e inizia fin da subito a guardare tutto lo sport che ami con una qualità senza paragoni.

Attiva il PIANO START a soli 9,99 euro al mese, con contratto di un anno. Puoi registrare fino a 4 dispositivi e guardare su un massimo di 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet domestica. Questo bundle include il basket, la Serie C, l’UFC, il calcio femminile e molto altro. Tutto con la qualità streaming che solo questo servizio ti offre.

DAZN e Tour de France: come seguire tutte le gare

Attiva il PIANO STANDARD DAZN a soli 29,99 euro al mese per vedere tutte le gare del Tour de France in diretta streaming. Questo prezzo lo ottieni sottoscrivendo il contratto annuale. Puoi registrare fino a 6 dispositivi e guardare su un massimo di 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet domestica. Questo bundle include tutti gli sport disponibili a catalogo tra cui Serie A TIM, LaLiga, basket, UFC, tennis, NFL, Serie C, calcio femminile e tanto altro.

Scegliendo il PIANO PLUS a soli 49,99 euro al mese, con contratto annuale, hai accesso agli stessi contenuti. Il vantaggio è che puoi registrare fino a 7 dispositivi e guardare su un massimo di 2 dispositivi in contemporanea anche su reti internet diverse. Quindi hai tutto ciò che ti serve sapere per attivare l’offerta più adatta a te. Scegliendo il contratto annuale puoi risparmiare fino a 120 euro l’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.